美2年期公債殖利率升破5% 投資人擔心通膨反彈

美國2年期公債殖利率周四一度短暫上漲升破5%。(路透)

美國公債殖利率 周四上漲，2年期公債殖利率自11月以來首次突破5%，儘管3月生產者物價指數（PPI）低於預期，但投資 人仍對通膨反彈感到憂心。

公債殖利率周三因通膨數據高於預期而急升，引發人們對聯準會（FED）今年能否降息 的懷疑。周四債市拋售壓力仍在繼續，但跌幅有所收窄。

Janney Montgomery Scott首席固定收益策略師Guy LeBas表示：「通常受到這種大衝擊後，市場需要三天時間才能恢復正常。第二天，我們仍在做一些平倉工作，還有一些醒悟較晚的賣家在賣出。」

3月PPI較前一個月上漲0.2%，低於預期的0.3%。與此同時，美國上周初次請領失業金人數降幅超過預期，表明勞動市場仍然相當吃緊。

指標10年期公債殖利率盤尾報4.574%，比周三水準高出約1個基點。2年期殖利率一度短暫升破5%，但隨後回落，盤尾報4.956%，日內小幅下跌。

雖然3月PPI傳來受歡迎的消息，但投資人仍對周三公布的消費者物價指數（CPI）心有餘悸，後者顯示通膨仍具黏性。

Glenmede投資策略副總裁Michael Reynolds表示，前一日的CPI「才是真正的大事件」。他說：「我們認為9月首次降息最有可能，但這意味著你必須看到通膨回落......而今年我們還沒有看到這一點。」

周三的通膨數據公布後，交易員將對今年降息次數的預期下調到不到兩次，聯準會官員上月預計為三次。周四，聯邦資金利率期貨市場預計今年累計降息約43個基點。

幾家全球券商也延後降息預期，一些認為12月才會降息。

Comerica Bank首席經濟學家Bill Adams在一份報告中表示：「3月PPI漲幅有所降溫，但幅度不足以抵消第1季過熱CPI報告發出的訊號，聯準會可能會等到第3季才開始降息。」

波士頓聯邦準備銀行總裁柯林斯周四表示，經濟表現強勁和通膨回落進程曲折表明聯準會近期不應降息。

財政部標售220億美元30年期公債，得標利率為4.671%，比投標截止時二級市場的30年期公債殖利率高出約1個基點，這表明投資人要求溢價才願意購買新債。

30年期公債殖利率報4.66%，上漲近3個基點。