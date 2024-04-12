汽車保費飆升 影響買車意願

車價才剛降溫，保費反而大幅上揚，衝擊市場買氣。（歐新社）

在經濟飽受通膨困擾的衝擊中，汽車價格在新冠疫情 期間飆升至創紀錄水平後開始回落。但汽車保險 費率上漲又開始反噬，某些車型的保費甚至占車輛總成本的四分之一以上。

由於修理日益複雜的車輛而導致的成本上升，以及氣候變遷造成的更多風暴破壞等因素，正在推高保險費率。

根據勞工部 數據，3月消費者物價指數(CPI)年增3.5%；但汽車保險費在同期上漲了22.2%，是1970年代以來的最大增幅。

與此同時，汽車價格持續溫和下跌。新車價格年減0.1%，二手車價格下降2.2%。汽車經銷商為買家提供更多激勵措施，這有助於降低前期成本。保險費率對購買決定的影響程度尚不清楚，但跡象顯示它已成一個更大的因素，特別是對於預算緊張的消費者而言。

凱利藍皮書資深編輯塔克說：「許多購物者拒絕購車或退回汽車，因為他們買得起汽車，但買不起保險。」

全美各地的汽車保險費率差異很大，並且受到各種因素的影響，從當地碰撞維修店收取的費用到熱帶風暴和野火造成的潛在損害。根據保險購物網站Insurify的數據，去年美國全險平均費用上漲24%至每月略高於182元。該網站表示，受訪的駕駛人中有63%認為2023年費率會上漲，並預測2024年費率將再上漲7%。但這個數字肯定還會上升。

保險占擁有車輛總成本比例似乎將繼續增加，其中包括日常維護、稅收、折舊、燃料以及保險等。根據凱利藍皮書的數據，2019年小型轎車的保險平均占比為16%，2024年將增至26%。至於小型SUV，2019年為13%，今年將增至20% 。

多種因素共同推動了當前利率的飆升。與過去相比，更多的汽車被報廢，而且在疫情造成的生產中斷期間出現的品質問題，也可能會導致保險索賠。修車工的短缺意味著修理汽車需要更長的時間，這反過來又增加了向等待修理的保單持有人提供租賃汽車的保險公司成本。一輛基本款的汽車也配備越來越多電子設備，這使得它們變得更加昂貴並且更難以維修。