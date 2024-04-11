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美股最錢線/對沖基金拋股 3個月來最快

財經新聞組／綜合報導

對沖基金正以3個月來最快速度拋售股票，因為在最近股市回檔時，通常被稱為「聰明錢」的對沖基金擴大了對股市的看跌押注。

高盛的大宗經紀數據顯示，專業人士上周連續第2周淨拋售全球股票，幾乎完全是由放空推動的。數據顯示，這是自1月中旬以來對沖基金最大單周拋售。

另外，美國商銀的客戶資料也顯示出類似的趨勢。其對沖基金客戶上周連續第5周拋售股票，退出小型、中型和大型公司的股票。

隨著投資人重新評估聯準會的降息路徑，市場正處於回檔調整之中。藍籌股道瓊工業指數上周下跌2.3%，為2023年3月以來最糟單周表現。史坦普500指數下跌近1%，為1月初以來的最大單週跌幅，但仍僅較52周高點低1.7%。

Bahnsen集團投資長邦森(David Bahnsen)表示，「目前估值如此高，以至於任何不完美的經濟數據或任何地緣政治噪音，都可能造成大幅且快速的拋售。」

高盛表示，以淨值計算，非必需消費品股是上周表現最差、拋售量最高的美股類股之一。這家華爾街投資銀行指出，對沖基金經理人每天都在減少該行業的多頭部位，並放空以零售為重點的ETF。

SPDR S&P Retail ETF (XRT)上周下跌5.5%。

近期回檔的最大驅動因素之一是利率預期的轉換。根據芝加哥商品交易所集團(CME Group)對聯邦基金期貨市場交易的FedWatch指標，市場再次調降今年的降息預期，在2次到3次之間來回波動。今年年初時，交易員預計2024年將降息多達7次。

貝萊德投資研究所(BlackRock Investment Institute)負責人博伊文(Jean Boivin)在最新報告中表示，「我們認為聯準會不再一定會在6月開始降息，但隨著通膨下降，降息終將會到來。」（財經新聞組）

降息 投資 高盛

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