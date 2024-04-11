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銀行將發財報 聚焦利息收入

財經新聞組／綜合報導
銀行財報發布在即，NII將成關鍵數據。（路透）
銀行財報發布在即，NII將成關鍵數據。（路透）

隨著美國銀行業巨頭準備公布略低的第1季獲利，投資人反將關注今年利息支付的收入預計會增加多少。

LSEG調查顯示，分析師預計12日摩根大通(JPMorgan Chase)的每股獲利(EPS)可能會比去年同期下降4%。花旗集團和富國銀行預計將分別下降35%和11%。

15日公布財報的高盛預計將減少13%。16日的美國商銀可能減少18%，摩根史坦利預計減少2%。

分析師正在評估美國利率走勢將如何提振銀行的淨利息收入(NII)，也就是貸款機構的貸款收入與存款支付之間的差額。

隨著聯準會於2022年3月開始升息以抑制通膨，銀行在最近幾季獲得創紀錄的利潤。備受關注的NII前景是未來獲利的指標。但在市場對聯準會今年降息預期從6次減至3次後，銀行業高層本季的評論將受到更密切的關注。

以格拉塞克(Betsy Graseck)為首的摩根史坦利分析師在報告中寫道，摩根大通、美國商銀和富國銀行可能會受益於長期較高的利率，這可能會提高它們的NII預測。

但利率上升也可能會給日益拖欠貸款的消費者帶來財務壓力，促使貸款人撥出更多資金來彌補潛在損失。

財務顧問Janney Montgomery Scott研究主管馬里納克(Chris Marinac)表示：「拖欠率可能會上升，消費者帶動的成長可能會放緩，但預計這不會對獲利產生重大影響。」

為零售客戶和企業提供服務的銀行第1季表現略好於專注於華爾街交易的競爭對手；後者已經連續幾季陷入低迷。

花旗集團、富國銀行和摩根大通是今年史指銀行指數中表現最好的個股。2024年截至9日收盤，花旗集團已上漲19.9%，富國銀行上漲約17%，摩根大通上漲近16%。

繼2023年跌至10年來最低水準後，全球併購活動在第1季出現反彈跡象。這將提振高盛和大摩的獲利，這兩家銀行更依賴投行業務收入。

貸款 摩根大通 利率

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