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美銀：金價Q4上看2500元

編譯葉亭均、簡國帆／綜合報導
美銀預期，金價將會繼續上漲。(路透資料照片)
美銀預期，金價將會繼續上漲。(路透資料照片)

儘管金價在美國3月消費者物價指數（CPI）發布後回落，但美銀（BofA）預期，金價將繼續上漲，今年第4季平均價格將達到每英兩2500美元，2025年甚至可能衝上每英兩3000美元，原因是聯準會（Fed）開始降息時會推動資金流往金市，且來自央行的需求持續穩健。

現貨黃金10日盤中報每英兩2351.95美元，9日一度觸及2365.35美元，連續第八個交易日創紀錄新高，受到追隨動能的基金和日益緊張的地緣政治局勢支撐。 美銀研究部8日在報告中說，若西方投資人加入「降息題材派對」，金價將續漲。

支撐金價的另一個關鍵因素是央行的大力買進。中國央行在3月連續第17個月增持黃金準備，世界黃金協會高級分析師高坡表示，除了中國外，其他新興國家的央行，尤其是印度，今年來都增持黃金。

瑞銀（UBS）在另一份報告中表示，預期金價在短期內暫歇後，將在接下來幾季進一步上漲。瑞銀已經將2024年底的金價目標價上調至每英兩2400美元。

花旗也調高了金價目標，指出替代法定貨幣的需求、地緣政治避險、以及要追上強勁現貨的金融買盤，顯然會帶動金價繼續上漲。花旗預估今年下半年黃金均價為每英兩2500美元。

在紐約商品交易所黃金期貨市場，基金經理人押注黃金上漲的淨多頭部位在截至4月2日止的當周，已上升至接近四年高點。

GAMA資產管理公司全球宏觀投資組合經理人狄梅洛表示，目前的動能是增持黃金的訊號。他說，金價現在可能容易出現小幅回檔，但任何回檔都可能吸引買家。

銅價也日益看漲，花旗集團預估第4季行情將漲破每噸1萬美元。

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