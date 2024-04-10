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美債還會繼續跌嗎？策略師們上調殖利率預估 因降息預期減弱

編譯葉亭均／綜合外電
債券策略師們上調了對未來幾個月美國公債殖利率的預測，原因是對Fed今年降息的預期降溫。(路透)
債券策略師們上調了對未來幾個月美國公債殖利率的預測，原因是對Fed今年降息的預期降溫。(路透)

路透調查顯示，債券策略師們上調了對未來幾個月美國公債殖利率的預測，因通膨居高不下且經濟活動強勁，導致金融市場對美國聯準會（Fed）今年降息的預期降溫。

指標美國10年期公債殖利率自今年年初以來已飆升近60個基點，周一攀抵4.46%，為去年11月以來的最高，周二則回落至4.35%。美國股市則頻創歷史新高，美元兌大多數主要貨幣也升值。

這是因為交易人士將Fed 2024年降息幅度的押注，從1月預期的150個基點下調至60個基點左右，為去年10月以來最低。

隨著美國上周公布的就業市場數據意外強勁，利率期貨目前預期Fed首次降息時間點可能是6月或7月，而一周前預期6月降息的可能性為57%。

路透在4月4日至9日對81位債券策略師進行的調查顯示，10年期公債殖利率到6月底預料將比周二的4.39%下降約24個基點至4.15%，然後在六個月內降至4.00%，因而抹去今年迄今為止的大部分漲幅。

但這些預測是今年迄今為止最高的。在回答了一個附加問題的29人中，有25人（86%）表示，美國10年期公債殖利率高於他們的三個月預期的可能性更大。

PGIM固定收益首席投資策略師提普（Robert Tipp）表示：「儘管Fed持續延後他們的時間框架，市場對一連串降息將使聯邦資金利率降至4%以下過度有信心。」

在過去幾個月裡，強勁的經濟數據和通膨方面進展有限，使得Fed官員們在臨近決定何時降息時，更加呼籲要保持耐心。然而，大多數市場觀察人士仍然堅信一連串降息即將到來。

策略師預期10年期公債殖利率一年內將降至3.85%，略低於參與調查的美國初級市場交易商的預估中值3.90%。

Schwab Center for Financial Research首席固定收益策略師瓊斯表示：「我們認為經濟成長是健康的，但正在重新平衡，這將減輕部分通膨壓力，尤其是在住房和租金方面。我們認為Fed今年可能會降息兩次，因此殖利率仍有一定的下降空間。」

策略師預期對利率敏感的2年期公債殖利率到6月底將下降36個基點至4.40%，然後在六個月和12個月內分別降至4.10%和3.69%，高於3月時的調查。2年期公債殖利率目前約為4.76%。

瓊斯說，聯邦資金利率目標區間的上限5.50%與目前的通膨走向之間大約有300個基點的差距，這為Fed降息留下了空間。

殖利率 降息 債券

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