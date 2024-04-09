Fed今年何需降息？橋水說預測偏離 伊爾艾朗建議聽CEO

彭博專欄作家、劍橋大學皇后學院院長伊爾艾朗建議Fed：「聽聽CEO們怎麼說。」(路透)

美國經濟看來很強，通膨持續不退，聯準會（Fed）為什麼還要降息 ？

橋水（Bridgewater）聯席投資 長普林斯（Bob Prince）表示，Fed降息的期望「有所偏離」，在眾多質疑美國今年是否還會降息的質疑中，添注又一有影響力的聲音。

普林斯告訴英國金融時報：「目前為止，今年並不像Fed或利率 市場所描述的。我認為Fed現在明顯有所偏離，問題是偏離了多遠。」

彭博專欄作家、劍橋大學皇后學院院長伊爾艾朗則建議：「聽聽CEO們怎麼說。」

伊爾艾朗在接受彭博電視訪問時說，「2021年誤以為通膨是暫時性的而鑄下大錯，原因就是他們沒有聽取企業家的意見。這些公司當年明確表示確有通膨壓力，且有定價權」。

伊爾艾朗建議：投資人應「留意企業法說會，他們憂心今年內的前景」。他說，「需要聽聽他們的看法，因為整體觀經濟數據通常無法反映企業的真實感受。」

與此同時，亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克周二告訴雅虎新聞，如果通膨遲無改善，經濟持續強勁成長，Fed今年可能根本不會降息。波斯提克在聯邦公開市場委員會（FOMC）中有表決權的一員。

先鋒集團（Vanguard）上個月已表示，他們不再預期Fed今年會降息，而摩根大通執行長戴蒙本周發出年度股東信表示，美國政府的激勵措施恐怕會讓利率和通膨保持高於市場預期。

普林斯則說：「經濟預測摘要」（SEP）是一個條件陳述。如果通膨和經濟成長處在一定水準，利率就可降低。目前這些假設中都沒有一個成真。」因此，他認為目前沒理由將資金投入長債。

他指出，美國國庫券票息利率遠高於長債，投資人持有長天期債券並沒有為承擔額外風險拿到較多報酬。他表示，押注利率短期內不會下降的投資人目前沒有理由挪移現金，因為「相對於現金，資產還沒有適當的風險溢酬」。