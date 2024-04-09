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美元還要強多久？ 分析師盤點這些支撐因素

編譯葉亭均／綜合外電
美元匯率今年來維持強勢，降息預期減弱是支撐匯率的關鍵因素。(歐新社)
美元匯率今年來維持強勢，降息預期減弱是支撐匯率的關鍵因素。(歐新社)

分析師表示，愈來愈多跡象顯示美國經濟穩健，可能延後預期中的降息，這可能會延長美元匯率強勢的局面。

華爾街日報報導，許多分析師和基金經理原先預期，隨著聯準會（Fed）開始降息，美元今年會走貶，但近期降息預期已大幅縮減，而且美國大選和地緣政治的不確定性也可能推升美元匯率。

荷蘭合作銀行（Rabobank）外匯策略主管佛利（Jane Foley）在報告中表示：「市場日益懷疑Fed是否會在6月會議降息。」「再加上政治風險，顯示美元匯率會更長久維持強勢的展望。」

路孚特的數據顯示，由於數據顯示美國經濟成長強勁且通膨頑固，貨幣市場對美國今年降息幅度的預期已從年初的約150個基點降至僅62個基點。這使美國公債殖利率攀高，也支撐了美元。

品浩（Pimco）經濟學家衛艾婷和全球固定收益投資總監波以斯表示，預期會有更多證據顯示美國經濟表現優於其他國家，該公司青睞美元兌歐元、瑞郎和瑞典克朗等其他歐洲貨幣。

凱投宏觀高級市場經濟學家彼得森（Jonathan Petersen）指出，美國經濟成長和通膨可能維持強勁，而非像預期般走軟，迫使Fed在其他央行降息之際維持高利率，「這足以把利差（和美元）推回到2022年底的水準」。

不過，彼得森表示，「我們認為今年迄今支撐美元的有利因素，尤其是有利的利差轉變，將逐漸轉為不利因素」。凱投宏觀預期，美元指數（DXY）到2024年底將下滑至98.34，到2025年底將降至97.84。美元指數9日盤中報104.13，4月2日曾觸及20周高點105.10。

Natixis Research預測的美元指數跌幅較小，認為6個月後將跌至102.300，15個月內跌至略低於100的水準。

盛寶銀行外匯策略主管查娜納預期，美國經濟優於其他國家的表現將開始消退，並對美元構成壓力。她說：「美國第1季經濟數據表現強勁，但疲軟跡象正在顯現，可能代表美國經濟的轉折點。」

盛寶預期，美國經濟的「軟著陸」可能會導致美元走軟，因此或許應審慎地重新評估美元多頭部位。這是基於「美元微笑」理論，即在經濟繁榮或經濟不確定時期美元會走強，但在溫和成長時期，美元會走弱。

不過，查娜納指出，市場上還存在有關美元疲軟會持續多久的擔憂，「新的風險隱約顯現」。她指出，川普若贏得總統大選，「可能導致美元因關稅風險和資金尋求避險而走強」。

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