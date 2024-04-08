我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日全食縮時攝影 體驗太陽消失「天暗瞬間」

夏立言訪美國務院會晤行政官員 談台灣選後新局

摩根大通戴蒙警告 未來幾年內美國利率可能升到8%以上

編譯任中原／綜合外電
戴蒙提醒未來幾年內美國利率可能上升到8%以上，主因財政赤字創新高，以及地緣緊張使對抗通膨之役更為複雜。（路透）
戴蒙提醒未來幾年內美國利率可能上升到8%以上，主因財政赤字創新高，以及地緣緊張使對抗通膨之役更為複雜。（路透）

全美最大銀行摩根大通（小摩）執行長戴蒙8日表示，未來幾年內美國利率可能上升到8%以上，主因財政赤字創新高，以及地緣緊張使對抗通膨之役更為複雜。

戴蒙對摩根大通股東開出年度信函指出，「龐大的財政支出，每年須為綠色經濟投入數兆美元，全世界重新整建軍備，以加全球貿易重組，這些都有通膨性」。

戴蒙承認，儘管包括他在內的預測人士都對美國經濟存有諸多懷疑，但美國經濟仍然堅韌。但他也警告，在全球一片躁動的背景下，包括烏克蘭及中東戰爭，可能加重經濟壓力，並使經濟擴張面臨險境。

戴蒙重申他對金融市場的樂觀論有所質疑。他表示，投資人與交易商預期聯準會（Fed）將會造就經濟「軟著陸」，而這意味著通膨將從目前較高的水準迅速回歸到2%目標，這種結果較不可能發生。

他強調，「金融市場目前所反映的，似乎是達成軟著陸的機率高達70%─80%，而我相信機率要低得多」。

戴蒙表示，摩根大通針對利率動向準備了多種腳本，最低到2%，最高達8%以上；「面對如此之多的腳本，我們公司的表現至少能夠持續OK」。

摩根大通 利率 投資

上一則

韓媒TheElec：三星成功爭取到輝達晶片2.5D封裝訂單

下一則

路透：美下周宣布三星獲60億-70億美元晶片補貼 在德州擴廠

延伸閱讀

葉倫示警 不會接受中國補貼產品重創美國產業

葉倫示警 不會接受中國補貼產品重創美國產業
美日峰會聲明曝光：支援烏克蘭 兩國討論共同生產防禦裝備的新體制

美日峰會聲明曝光：支援烏克蘭 兩國討論共同生產防禦裝備的新體制
葉倫：美國不接受新產業被廉價中國產品擊垮

葉倫：美國不接受新產業被廉價中國產品擊垮
美國10期公債殖利率上看4.5% 接下來怎麼走取決於CPI

美國10期公債殖利率上看4.5% 接下來怎麼走取決於CPI

熱門新聞

今年來，從股票、大宗商品到加密幣，各類資產漲聲此起彼落，唯有債市獨憔悴。美銀團隊認為，除非聯準會（Fed）啟動降息循環，否則現況可能還會持續一陣子。（路透）

「什麼都漲、美債獨跌」何時終結？美銀：只有一種可能

2024-04-06 08:21
電動車大廠特斯拉第1季交車數不如預期，分析師形容這慘況有如「火車出軌撞進磚牆」。(路透)

特斯拉Q1表現有多慘？分析師：有如火車出軌撞磚牆

2024-04-02 11:21
原油價格上漲。WTI油價突破每桶86元，達到10月以來的最高水平，引發人們對能源價格助推通膨再度加速的擔憂。路透

油價飆升+降息可能延後 道指暴跌530點

2024-04-04 16:49
美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克。（路透）

​馬斯克成奧斯汀最大私人雇主 但考慮買特斯拉的人變少了

2024-04-01 22:30
美國最近開始流行如廁後洗肛門用的「坐浴盆」；圖為示意圖。(圖/123RF)

衛生紙之亂…如廁後「坐浴盆」清洗 終於在美掀風潮

2024-04-01 02:15
輝達執行長黃仁勳。（中央社）

富比世富豪榜出爐 黃仁勳膺華人首富 泰勒絲首度上榜

2024-04-02 15:48

超人氣

更多 >
直播／全美瘋日食 轉播記者激動到哭

直播／全美瘋日食 轉播記者激動到哭
影／波音737引擎金屬罩起飛中解體 乘客曝驚悚瞬間像引爆炸彈

影／波音737引擎金屬罩起飛中解體 乘客曝驚悚瞬間像引爆炸彈
川普募款會要這2國人快移民來美 嗆現在的移民都「出身監獄」

川普募款會要這2國人快移民來美 嗆現在的移民都「出身監獄」
「中國衝擊2.0」來了 全球掀反擊浪潮

「中國衝擊2.0」來了 全球掀反擊浪潮
張柏芝「神隱」是被兒子氣到住院？ 16歲謝振軒遭爆做了這件事…

張柏芝「神隱」是被兒子氣到住院？ 16歲謝振軒遭爆做了這件事…