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美股最錢線/富國銀看史指 年底達5535點

財經新聞組／綜合報導

富國銀行將美股指標史坦普500指數的年底目標調升至5535點，為華爾街券商中最高預測值，理由是對人工智慧(AI)的樂觀情緒以及借貸成本可能下降。

今年以來史指已上漲9%，主要受到降息預期和投資人對AI熱潮的狂熱推動。

富國銀行在報告中表示：「牛市、AI的長期成長故事以及指數集中度，已將投資人的注意力從傳統的估值指標轉向長期成長和貼現指標。」

所謂的「七巨頭」：蘋果、亞馬遜、Alphabet、Meta Platforms、微軟、輝達和特斯拉，都是史指的重量級股票，它們都正從AI浪潮中受益。

聯準會上個月堅持今年降息3次，也提振了美股的全面上漲；不過政策制訂者最近的鷹派言論和強勁的經濟數據，削弱了聯準會帶來的一些動力。

富國銀行也將史指今年的每股獲利預期從235元調升至242元。

該券商表示：「我們認為美股在這個基礎上還有一些上漲空間，但仍預計2024年上半年波動性將會飆升。」

富國銀行補充說：「2024年下半年出現『融漲』的可能性似乎越來越大，部分原因是支持更多大型併購案的政治效應；部分原因則是預期多年寬鬆周期支持風險走勢。」

修訂後的史指目標較5日收盤價5204.34點有近6.4%的上漲空間。該券商之前預測史指年底目標為4625點。

匯豐銀行和美國商銀全球研究部上月預計史指到2024年底將達到5400點；而奧本海默則預計該指數將達到5500點。（財經新聞組）

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