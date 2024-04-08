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美國10期公債殖利率上看4.5% 接下來怎麼走取決於CPI

編譯劉忠勇／綜合外電
美債投資人看法紛歧，有人認為10年期公債殖利率4.5%是買點，有人認為漲到4.5%後還會上漲。（路透）
美債投資人看法紛歧，有人認為10年期公債殖利率4.5%是買點，有人認為漲到4.5%後還會上漲。（路透）

投資人今年又因美國公債賣壓而蒙受損失，如今只能寄望，聯準會（Fed）對抗通膨的努力能終占上風。

美國經濟表現出奇強勁，導致美國公債殖利率回升到去年11月底來最高水準，這反映投資人減少對降息的押注，認為決策者會擔心太早寬鬆貨幣政策。上周五公布美國3月就業人數意外成長，且增幅為近一年來最大，美債再次應聲下跌。

因此，投資人認為，周三公布的消費者物價指數（CPI）是下一個關鍵，將決定債券殖利率能否止漲或是繼續攀高。10年期殖利率上周五收在4.4%左右，不少人認為4.5%是下一個重要的門檻。

WisdomTree固定收益策略負責人 Kevin Flanagan 說：「這大致取決於CPI數字，可能因此讓殖利率保持在4%至4.5%的範圍內，或是蓄勢更大幅上漲。」「債券市場主要風險是就業數據持續強健且通膨停止降溫。」

今年以來，由於經濟表現一再超越原本悲觀的預期，不僅讓原本Fed早該降息的期望落空，公債市場也一再探底。儘管經濟表現強韌有助推升美股，美債卻因殖利率突破原先預期會守穩的水準而又出現一波損失。

Fed主席鮑爾已表示，除非Fed更有信心通膨持續朝2%的目標邁進，否則不會寬鬆貨幣政策。但Fed仍然預測今年會三度降息，每次調降0.25個百分點。鮑爾也強調，決策者隨時準備出手，以防止就業市場意外惡化。

T. Rowe Price Group固定收益基金經理人 Stephen Bartolini 3月曾表示，如果美國10年期債券殖利率超過4.4%，他隨時準備進場。但如今他已改口，押注殖利率還會進一步上揚。

他說：「一、兩個月前，4.5%看起來是不錯的買點，現在我想要再多等一下，因為經濟更強了。」

彭博行業研究策略師指出，如果本周持續朝向4.51%的水準，漲勢可能暫歇或拉回。一旦突破4.51%，則將邁向2023年11月初的高點4.7%。

如果CPI數據符合或低於經濟專家原估的水準，公債殖利率可能止漲或回落至最近水準。如果數據高於預期，可能會引發美債又一輪賣壓。不過也有基金經理人表示，如果10年期殖利率突破4.5％以上，會準備再度進場。

摩根大通資產管理公司基金經理人 Priya Misra 表示，她認為現在正是轉進美國10年期公債的時機。她指出，盡管勞動市場強勁，但工資增幅保持緩慢，這指明對勞工的需求並未引發通膨上揚的壓力。

她說：「我目前最篤定的就是逐步增持10年期公債部位。」

殖利率 就業 投資

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