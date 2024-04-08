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美股投資人 須預防兩風險

財經新聞組／綜合報導
一些市場分析師擔心，若中東緊張情勢擴大，對股市造成的傷害可能甚於Fed延後降息，罕見地對市場造成長久衝擊。（路透）
一些市場分析師擔心，若中東緊張情勢擴大，對股市造成的傷害可能甚於Fed延後降息，罕見地對市場造成長久衝擊。（路透）

隨著美國聯準會（Fed）延後降息、且降幅縮小的預期升溫，美股投資人正加強為投資組合避險，特別是美國總統大選與中東地緣政治風險，防範華府與遠在波灣的火藥爆炸會傷及金融市場。

彭博資訊報導，投資人3月底以來已慢慢避險，使3個月賣權選擇權成本相對於買權選擇權成本的溢價，達到1月中以來最大。

Belmont資本集團為財富管理機構管理避險策略的索拉卡說，已有更多客戶要求對與股市大盤與個別科技業者連結的投資組合，進行避險，他認為在美股強漲後，投資人想保住獲利也很正常。

近來投資人面對諸多未知，包括地緣政治緊張、日益升溫的美國總統大選、及央行政策，尤其Fed主席鮑爾上周表示不急著降息。嘉信理財（Charles Schwab）投資與教育部門主管馬佐拉指出，投資人已認清Fed降息時點可能延後，利率將居高不下的現實。

美國10日將公布的3月消費者物價指數（CPI）報告，預料將強化Fed的審慎立場。

經濟學家預期3月CPI年升率將攀升0.2個百分點至3.4%，核心CPI年升率將微降0.1個百分點至3.7%，為2021年4月來最小升幅，但依然偏高，可能促使Fed等到6月再降息。

Fed 3月的會議紀錄也將在10日公布，各界將緊盯決策官員對經濟熱度的討論。

中東戰火也日益引起投資人關注，上周傳出以色列正準備因應伊朗攻擊，造成美股波動。一些市場分析師擔心，若中東緊張情勢擴大，對股市造成的傷害可能甚於Fed延後降息，罕見地對市場造成長久衝擊。

以往投資人不會對地緣政治過度反應的原因之一，是甚少長期衝擊企業獲利。美銀全球研究公司美股與量化策略部門主管蘇巴拉曼尼安指出，過去30年主要地緣政治事件都只有短期影響股市。

但若中東爆發以色列和伊朗之間的更廣泛衝突，對經濟的影響程度可能迫使投資人因應，蘇巴拉曼尼安指出，國際油價大漲、全球貿易受擾、海外旅遊需求萎縮等衝擊可能壓抑全球股市好幾個月以上。

Yardeni策略公司總裁兼首席市場策略師雅德尼已長期警告，投資人不該低估中東衝突的風險。他上周再次示警，若以色列和伊朗捲入更廣泛衝突，2020年代可能重演1970年代的惡夢。

投資 降息 美股

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