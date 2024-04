噴泉許願池1年可撈出上百萬美元 這些錢幣去哪了？

很多許願池每年可收集到價值數千甚至數百萬美元的硬幣。(圖/123RF)

長達好幾個世紀,世界各地很多人曾經對著噴泉投擲硬幣,恭敬虔誠面向眼前的水池或河流許願。

電影裡也經常出現這般畫面,舉凡迪士尼 公司(Disney )的「白雪公主和七矮人」(Snow White and the Seven Dwarfs)、1954年經典電影「羅馬之戀」(Three Coins in the Fountain),甚至近代「有空叩我」(Call Me Maybe)熱門歌曲裡的歌詞也描繪同樣場景。

將硬幣投進噴泉也可說是一種「迷信」,到了羅馬,假如沒有到特雷維噴泉(Trevi)往後扔硬幣入池、承諾日後再回羅馬,羅馬之旅似乎就不完整。

丟銅板已成了不成文習俗,長久下來,許多噴泉每年可收集到價值數千甚至數百萬美元的硬幣。

究竟,投擲銅板許願的習俗從何而來?水池積累的大把銅板最後到哪裡去了?

習俗可追溯至1世紀 一開始不是丟錢

原始起源已不可考,不過,這項習俗至少可往前追溯到羅馬-英國(Roman-British)和凱爾特神話(Celtic mythology); 人們覺得,這就像是把金錢奉獻給自然界中存在的神靈或超自然力量。人們一直認為精神實體居住在水中或透過水傳播,因為水是生命必要的清潔元素。

最古老的一個許願池位於英格蘭諾森伯蘭郡(Northumberland County),人們對著那一口許願池向女神科文提娜(Coventina)獻祭,加州大學 歐文分校(UC Irvine)研究人員稱,池底發現一世紀到五世紀的數千枚硬幣,足可證明投銅板許願的歷史悠久,世世代代都這麼做。

加州大學歐文分校社會科學學院院長毛雷爾(Bill Maurer)表示,許多文化過去以食物、特殊石頭、雕刻文物和草藥當作祭品,後來,公元前500、600年在目前的土耳其發明鑄幣,人們轉而以錢幣當祭品。

硬幣通常會妝點特別適合儀式的圖像、文字和符號。毛雷爾表示,如果有人對另一個世界存在特殊力量深信不疑,而且希望那股神奇力量能夠為他們完成心願,以一枚硬幣獻供等於是對最高力量致意。

毛雷爾又說,這與錢幣本身的金錢價值無關,而是具有人們所認為的神奇屬性;是權威的象徵,重要的是一種帶有犧牲奉獻的意義。神終究不是資本家。

目標不只限水池 也有人在登機前扔出硬幣

傳統上是將錢幣投擲到水池裡,但隨著時代改變,投擲目標已不再只限和水有關的地方。德國圖賓根大學(University of Tuebingen)人類學家克姆尼切克(Stefan Krmnicek)說,東亞地區有些人登機時會將硬幣扔進飛機渦輪機,以此求好運、保平安,據悉,2017年在上海,曾有一位80歲女士就這麼做,結果投擲出去的錢幣丟落到引擎,導致航班延誤五個小時。

將錢幣投入水裡還是相對傳統。人們紛紛湧向著名的許願水池,諸如位於英國牛津的彭里斯井(Well of Pen Rhys),據說那裡的水有療癒效果;幾世紀前,人們甚至將硬幣放入木船求好運。

投擲錢幣求好運的迷信也跨越財富等級:在富人雲集的蘇富比拍賣行(Sotheby's Auction House),藝術品買家有時也會在印度教的智慧之神「象頭神」(Ganesha)底座留下硬幣,祈求好運、克服萬難。

許願錢幣大多會捐出去 不會私用

遠近馳名的許願噴泉每年可收集價值數千美元的硬幣。根據全國廣播公司(NBC)2016年報導,特雷維噴泉當年約累積150萬美元硬幣。

就連私人噴泉也有大筆收入。明尼阿波利斯市大型購物中心Mall of America發言人說,該中心裡的噴泉許願池每年可收集約2萬5000美元錢幣。據悉,迪士尼樂園(Disney Parks)、拉斯維加斯賭場等其他地方的噴泉每年大致收集到數千美元錢幣。

NBC曾針對羅馬特雷維噴泉錢幣的處理細節;羅馬城市工作人員每晚從噴泉裡收集好硬幣,而後交給一個天主教非營利組織,接著被分發到各個慈善機構。

明尼阿波利斯市大型購物中心Mall of America的作法是,開放非營利組織申請接收噴泉許願池裡的銅板。

毛雷爾說,噴泉管理者通常不會保留這些許願用的錢,認為這麼做並不好。