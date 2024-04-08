我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛城新語╱華人圈生態 是否每下愈況

搜救還沒完…台灣東部外海又震 規模5.1 花蓮宜蘭震度4級

噴泉許願池1年可撈出上百萬美元 這些錢幣去哪了？

文／周芳苑
很多許願池每年可收集到價值數千甚至數百萬美元的硬幣。(圖／123RF)
很多許願池每年可收集到價值數千甚至數百萬美元的硬幣。(圖／123RF)

長達好幾個世紀，世界各地很多人曾經對著噴泉投擲硬幣，恭敬虔誠面向眼前的水池或河流許願。

電影裡也經常出現這般畫面，舉凡迪士尼公司(Disney)的「白雪公主和七矮人」(Snow White and the Seven Dwarfs)、1954年經典電影「羅馬之戀」(Three Coins in the Fountain)，甚至近代「有空叩我」(Call Me Maybe)熱門歌曲裡的歌詞也描繪同樣場景。

將硬幣投進噴泉也可說是一種「迷信」，到了羅馬，假如沒有到特雷維噴泉(Trevi)往後扔硬幣入池、承諾日後再回羅馬，羅馬之旅似乎就不完整。

丟銅板已成了不成文習俗，長久下來，許多噴泉每年可收集到價值數千甚至數百萬美元的硬幣。

究竟，投擲銅板許願的習俗從何而來？水池積累的大把銅板最後到哪裡去了？

習俗可追溯至1世紀 一開始不是丟錢

原始起源已不可考，不過，這項習俗至少可往前追溯到羅馬-英國(Roman-British)和凱爾特神話(Celtic mythology)； 人們覺得，這就像是把金錢奉獻給自然界中存在的神靈或超自然力量。人們一直認為精神實體居住在水中或透過水傳播，因為水是生命必要的清潔元素。

最古老的一個許願池位於英格蘭諾森伯蘭郡(Northumberland County)，人們對著那一口許願池向女神科文提娜(Coventina)獻祭，加州大學歐文分校(UC Irvine)研究人員稱，池底發現一世紀到五世紀的數千枚硬幣，足可證明投銅板許願的歷史悠久，世世代代都這麼做。

加州大學歐文分校社會科學學院院長毛雷爾(Bill Maurer)表示，許多文化過去以食物、特殊石頭、雕刻文物和草藥當作祭品，後來，公元前500、600年在目前的土耳其發明鑄幣，人們轉而以錢幣當祭品。

硬幣通常會妝點特別適合儀式的圖像、文字和符號。毛雷爾表示，如果有人對另一個世界存在特殊力量深信不疑，而且希望那股神奇力量能夠為他們完成心願，以一枚硬幣獻供等於是對最高力量致意。

毛雷爾又說，這與錢幣本身的金錢價值無關，而是具有人們所認為的神奇屬性；是權威的象徵，重要的是一種帶有犧牲奉獻的意義。神終究不是資本家。

目標不只限水池 也有人在登機前扔出硬幣

傳統上是將錢幣投擲到水池裡，但隨著時代改變，投擲目標已不再只限和水有關的地方。德國圖賓根大學(University of Tuebingen)人類學家克姆尼切克(Stefan Krmnicek)說，東亞地區有些人登機時會將硬幣扔進飛機渦輪機，以此求好運、保平安，據悉，2017年在上海，曾有一位80歲女士就這麼做，結果投擲出去的錢幣丟落到引擎，導致航班延誤五個小時。

將錢幣投入水裡還是相對傳統。人們紛紛湧向著名的許願水池，諸如位於英國牛津的彭里斯井(Well of Pen Rhys)，據說那裡的水有療癒效果；幾世紀前，人們甚至將硬幣放入木船求好運。

投擲錢幣求好運的迷信也跨越財富等級：在富人雲集的蘇富比拍賣行(Sotheby's Auction House)，藝術品買家有時也會在印度教的智慧之神「象頭神」(Ganesha)底座留下硬幣，祈求好運、克服萬難。

許願錢幣大多會捐出去 不會私用

遠近馳名的許願噴泉每年可收集價值數千美元的硬幣。根據全國廣播公司(NBC)2016年報導，特雷維噴泉當年約累積150萬美元硬幣。

就連私人噴泉也有大筆收入。明尼阿波利斯市大型購物中心Mall of America發言人說，該中心裡的噴泉許願池每年可收集約2萬5000美元錢幣。據悉，迪士尼樂園(Disney Parks)、拉斯維加斯賭場等其他地方的噴泉每年大致收集到數千美元錢幣。

NBC曾針對羅馬特雷維噴泉錢幣的處理細節；羅馬城市工作人員每晚從噴泉裡收集好硬幣，而後交給一個天主教非營利組織，接著被分發到各個慈善機構。

明尼阿波利斯市大型購物中心Mall of America的作法是，開放非營利組織申請接收噴泉許願池裡的銅板。

毛雷爾說，噴泉管理者通常不會保留這些許願用的錢，認為這麼做並不好。

加州大學 迪士尼 Disney

上一則

特斯拉要進軍自駕計程車

下一則

三星首季營利 增9倍創新高

延伸閱讀

財經簡訊

財經簡訊
拜登一周內又口誤：倫敦、羅馬在美國

拜登一周內又口誤：倫敦、羅馬在美國
通膨放緩卻無感 物價繼續漲 消費者抱怨比疫前貴

通膨放緩卻無感 物價繼續漲 消費者抱怨比疫前貴
通膨放緩卻無感...物價續漲 男買止汗劑驚見高達7.99元

通膨放緩卻無感...物價續漲 男買止汗劑驚見高達7.99元

熱門新聞

今年來，從股票、大宗商品到加密幣，各類資產漲聲此起彼落，唯有債市獨憔悴。美銀團隊認為，除非聯準會（Fed）啟動降息循環，否則現況可能還會持續一陣子。（路透）

「什麼都漲、美債獨跌」何時終結？美銀：只有一種可能

2024-04-06 08:21
輝達執行長黃仁勳。(本報系資料照) 聯合報系資料照／記者林伯東攝影

當年因「這2事」救輝達 黃仁勳對合作夥伴自曝其短 造就如今輝煌

2024-03-31 07:12
電動車大廠特斯拉第1季交車數不如預期，分析師形容這慘況有如「火車出軌撞進磚牆」。(路透)

特斯拉Q1表現有多慘？分析師：有如火車出軌撞磚牆

2024-04-02 11:21
美國最近開始流行如廁後洗肛門用的「坐浴盆」；圖為示意圖。(圖/123RF)

衛生紙之亂…如廁後「坐浴盆」清洗 終於在美掀風潮

2024-04-01 02:15
AI熱潮拉動銅的需求，摩根大通分析師預測銅短缺現象加劇。（路透）

AI熱推動銅需求 小摩預測銅短缺加劇 最被看好的銅業股是這三支

2024-03-29 05:31
如果物價真的跌回到三年前的水準，是否好事？經濟學者表示，如果出現大跌價，恐是經濟衰退的惡兆。（歐新社）

好希望物價大跌？ 學者警告：小心許願…恐是經濟衰退惡兆

2024-03-31 20:22

超人氣

更多 >
企業家二代17歲遭黃子佼性侵 騙她穿比基尼拍照逞慾

企業家二代17歲遭黃子佼性侵 騙她穿比基尼拍照逞慾
噩夢重演？巨型貨櫃船青島號在紐約維拉扎諾大橋旁失去動力

噩夢重演？巨型貨櫃船青島號在紐約維拉扎諾大橋旁失去動力
影藝界涉戀童癖爭議 他付出最沈重代價上吊輕生

影藝界涉戀童癖爭議 他付出最沈重代價上吊輕生
影／波音737引擎金屬罩起飛中解體 乘客曝驚悚瞬間像引爆炸彈

影／波音737引擎金屬罩起飛中解體 乘客曝驚悚瞬間像引爆炸彈
成龍迎70歲生日 白髮蒼蒼照片流出 本人親揭真相

成龍迎70歲生日 白髮蒼蒼照片流出 本人親揭真相