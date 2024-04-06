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10年期美債殖利率衝11月來最高 PIMCO估今年只降息兩次

編譯湯淑君／綜合外電
美國3月非農就業新增人數遠超過預期，顯示聯準會（Fed）降息時點可能延後，美國10年期公債殖利率5日躍升至去年11月底來最高水準。（路透）
美國3月非農就業新增人數遠超過預期，顯示聯準會（Fed）降息時點可能延後，美國10年期公債殖利率5日躍升至去年11月底來最高水準。（路透）

美國3月非農就業新增人數遠超過預期，顯示聯準會（Fed）降息時點可能延後，美國公債殖利率躍升至去年11月底來最高水準。就業報告發布後，債券巨人品浩（PIMCO）下修對今年Fed降息預測，從三次減為兩次。

MarketWatch報導，品浩經濟學家魏爾婷5日在致客戶報告中寫道：「整體而言，今日的報告，以及最近美國其他數據，都顯示經濟動能強得不可思議，足以使我們調整對Fed降息預期。」

魏爾婷之前認為，2024年Fed最多可望降息三次、每次降個1碼（0.25個百分點），但她現在認為今年頂多只會降兩次。此外，她認為Fed仍有機會在今年中降息一次，然後在2025年之前不再降息。

5日出爐的就業報告顯示，美國3月非農就業人口大增30.3萬人，是一年多來最大增幅，且比華爾街日報訪調經濟學家預測中位數20萬人高出50%。

就業報告發布後，美國公債市場賣壓湧現，市場也擔心下周三出爐的消費者物價指數（CPI）可能捎來壞消息。

美國10年期公債殖利率5日躍升逾9個基點，收在4.40%，是去年11月下旬以來最高水準，且逼近3日盤中觸及的2024年高峰4.429%。2年期殖利率同步揚升10.9個基點，收在4.75%。債券殖利率與價格走向相反。

AXA投資管理公司總經研究主管裴吉說：「3月非農就業報告再次出乎意料，連續第三次比預期強。」他認為，Fed降息展望不會因此化為烏有，但「可能導致Fed花更多時間考慮放鬆貨幣政策」，「我們認為（就業成長）必須減緩，Fed才可能在6月降利率」。

殖利率 就業 降息

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