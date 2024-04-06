銀行存款 重回SVB倒閉前水平

矽谷銀行倒閉時造成銀行業大量存款流失。（路透）

美國銀行業現在已經收回矽谷銀行 (SVB)倒閉後流失的所有存款，但這並未解決地區貸款 機構面臨的許多問題。

根據聯準會 最新數據，截至3月20日當周，所有美國銀行持有的存款額達到17.56兆元，首度超過2023年3月10日矽谷銀行被查封前的水平。

去年春天的混亂時期，客戶為了尋求銀行體系之外的安全和更高的收益，從帳戶中提取大量資金，導致4月底的銀行業存款跌至17.23兆元的低點。銀行現已追回3370億元。

Piper Sandler銀行分析師西佛斯(Scott Siefers)表示：「我們的存款狀況良好，尤其是在經歷去年的動盪之後。」

不過隨著聯準會開始降息以冷卻通膨，所有銀行仍有辦法收回2022年流失的存款。銀行存款仍較2022年4月高峰減少超過6000億元。

地區銀行面臨的一個大問題是，它們去年收回的許多存款成本過高。隨著許多地區銀行公布第1季財報並討論獲利率和貸款方面的挑戰，這種後果將在未來幾周再次凸顯。

簡而言之，小型銀行透過支付更多費用來收回矽谷銀行時代的存款。但這會影響到一項關鍵的利潤指標：淨利差，小型銀行無法承受縮水的後果。

這是因為中型銀行嚴重依賴貸款和存款之間的利差，而摩根大通和美國商銀等大型全國性銀行構可以依靠其他收入來源，例如財富管理、交易和投資銀行業。

規模較小的銀行支付的存款越多，利差就越小。理論上它們能夠透過以更高的利率發放新貸款來賺取更多收入，但自2023年3月銀行業爆出危機以來，貸款成長已經下降，並且沒有像存款那樣恢復。

根據聯準會的最新數據，目前貸款成長速度是新冠疫情初期以來的最低水準。

美國大型銀行並未面臨同樣的壓力。它們已從去年春天收回大部分存款，但由於銀行的規模和安全感，它們不需要支付那麼多錢來吸引存款。

Apollo的數據顯示，美國4大銀行支付的存款利息還不到其他銀行業支付的利息一半，也只是該行業透過計息儲蓄帳戶向客戶支付的利息的一小部分。