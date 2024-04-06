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就業新增30.3萬 失業率降至3.8%

財經新聞組／綜合報導

3月新增就業速度輕鬆超過預期，代表繁忙且富有韌性的勞動市場持續加速。

勞工部勞工統計局發表報告，3月非農就業人數增加30.3萬人，遠高於《道瓊》預計的20萬人，也高於2月下修後的27萬人。

雖然勞動參與率上升至62.7%，較2月上升0.2個百分點，但失業率小幅下降至3.8%，符合預期。涵蓋勉強就業和因經濟原因從事兼職工作工人的廣義失業率穩定在7.3%。

在關鍵的平均時薪指標方面，本月薪資上漲0.3%，較去年同期上漲4.1%，均與華爾街預期一致。

就業成長來自許多行業，這些行業近幾個月來推動就業成長。醫療保健領域領頭，新增7.2萬人，其次是政府的7.1萬、休閒和酒店業的4.9萬人以及建築業的3.9萬人。零售貿易貢獻了1.8萬人，而「其他服務」類別則增加了1.6萬人。

雖然總管整體失業率有所下降，但黑人失業率飆升至6.4%，上升了0.8個百分點，達到2022年8月以來的最高水平。亞裔和西語裔失業率均大幅下降至2.5%和4.5% 。

市場一直密切關注就業數據，尤其是在聯準會權衡貨幣政策的下一步措施之際。由於擔心強勁的勞動市場和有韌性的經濟可能會讓聯準會按兵不動的時間長於預期，美股本周下跌。

就業 勞工部 聯準會

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