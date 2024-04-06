我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波音又出事了 西南航空德州飛賭城「發動機起火」

美東罕見規模4.8地震 自由女神像劇烈搖晃畫面曝

AI耗電量大 有利公用事業股

財經新聞組／綜合報導

投行Evercore ISI表示，AI數據中心需要大量電力，這對公用事業股來說可能是個好兆頭。

Evercore分析師喬普拉(Dougesh Chopra)引用麥肯錫的報告指出，2030年數據中心的用電量預計將占美國總用電量的6%至7.5%，高於目前的2.5%。他預計數據中心和AI的電力負荷將是天然氣占50%、太陽能占25%、風能占25%。

喬普拉寫道：「在這種情況下，估計到2030年，將有500至750億元的投資來滿足發電、輸電和配電需求。」

他列出一些可能會從電力需求成長中受益的公用事業股。Evercore對總部位於巴爾的摩的Constellation Energy的評級為「跑贏大盤」；目標價從184元調升至198元。Constellation Energy經由核電、水電、風能和太陽能發電，在公用事業領域表現突出，2024年成長率為令人瞠目的57%，股息殖利率為0.7%。

此外，分析師預測，如果Constellation Energy能夠成功利用其核電能力來滿足AI數據中心的需求，2026年全年每股獲利可能會上漲50%。

Vistra Energy也在Evercore的名單上，該公司給予Vistra「跑贏大盤」的評級，還將這家電力公司的目標價從72元上修至79元，代表還有超過7%的上漲空間。該股的股息殖利率爲1.2%。Vistra股價2024年以來上漲了84%。雖然Vistra的實力主要來自於天然氣和零售電力的銷售，但喬普拉表示，該公司的核能發電使其成為數據中心供電的關鍵參與者。

該分析師表示：「Vistra是美國最大具競爭力的發電企業之一，擁有約41吉瓦的產能，其中包括5.4吉瓦的核能發電，使其成為美國第二大不受監管的核能生產商。」

Evercore看好的其他公用事業股還包括Public Service Enterprise Group Inc.和AES Corp。（財經新聞組）

殖利率 AI 天然氣

上一則

鴻海3月營收增26% 歷年同期次高

下一則

全球股市火 流通量不增反減

延伸閱讀

金山瞄準華埠 推廣新能源取代天然氣

金山瞄準華埠 推廣新能源取代天然氣
加州擬改電費結構 最高月省近50元

加州擬改電費結構 最高月省近50元
加州擬更新電費收取方式 每月每戶可省40餘元

加州擬更新電費收取方式 每月每戶可省40餘元
逾半垃圾掩埋場甲烷排放量 僅次石油、天然氣

逾半垃圾掩埋場甲烷排放量 僅次石油、天然氣

熱門新聞

AI熱潮拉動銅的需求，摩根大通分析師預測銅短缺現象加劇。（路透）

AI熱推動銅需求 小摩預測銅短缺加劇 最被看好的銅業股是這三支

2024-03-29 05:31
美國國會預算處警告，利率居高，使2026年的償債成本高達1兆美元，屆時公債市場可能打臉政府。（路透）

美債務滾雪球 恐爆發新危機

2024-03-27 02:00
輝達執行長黃仁勳。(本報系資料照) 聯合報系資料照／記者林伯東攝影

當年因「這2事」救輝達 黃仁勳對合作夥伴自曝其短 造就如今輝煌

2024-03-31 07:12
印度孟買已超越北京，成為亞洲億萬富豪最多的城市。 歐新社

這座城市首度超越北京 成亞洲億萬富豪最大產地

2024-03-27 08:39
狗狗幣28日大漲18%，市值已超越德意志銀行。（路透）

加密貨幣全面走揚 狗狗幣漲不停 市值已超越全球第八大銀行

2024-03-29 06:29
電動車大廠特斯拉第1季交車數不如預期，分析師形容這慘況有如「火車出軌撞進磚牆」。(路透)

特斯拉Q1表現有多慘？分析師：有如火車出軌撞磚牆

2024-04-02 11:21

超人氣

更多 >
研究長壽20年 他培養出5個健康習慣

研究長壽20年 他培養出5個健康習慣
規模4.8地震襲新州 紐約明顯晃動 警報遲到40分鐘

規模4.8地震襲新州 紐約明顯晃動 警報遲到40分鐘
4月中起擺脫苦日子 四生肖從此轉運、風生水起

4月中起擺脫苦日子 四生肖從此轉運、風生水起
大學1年要9萬 華人中產家庭煎熬 兼差或考慮賣房籌錢

大學1年要9萬 華人中產家庭煎熬 兼差或考慮賣房籌錢
買一個Subway三明治被扣款1010元 她討回錢卻被凍結帳戶

買一個Subway三明治被扣款1010元 她討回錢卻被凍結帳戶