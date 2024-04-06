AI耗電量大 有利公用事業股

投行Evercore ISI表示，AI 數據中心需要大量電力，這對公用事業股來說可能是個好兆頭。

Evercore分析師喬普拉(Dougesh Chopra)引用麥肯錫的報告指出，2030年數據中心的用電量預計將占美國總用電量的6%至7.5%，高於目前的2.5%。他預計數據中心和AI的電力負荷將是天然氣 占50%、太陽能占25%、風能占25%。

喬普拉寫道：「在這種情況下，估計到2030年，將有500至750億元的投資來滿足發電、輸電和配電需求。」

他列出一些可能會從電力需求成長中受益的公用事業股。Evercore對總部位於巴爾的摩的Constellation Energy的評級為「跑贏大盤」；目標價從184元調升至198元。Constellation Energy經由核電、水電、風能和太陽能發電，在公用事業領域表現突出，2024年成長率為令人瞠目的57%，股息殖利率 為0.7%。

此外，分析師預測，如果Constellation Energy能夠成功利用其核電能力來滿足AI數據中心的需求，2026年全年每股獲利可能會上漲50%。

Vistra Energy也在Evercore的名單上，該公司給予Vistra「跑贏大盤」的評級，還將這家電力公司的目標價從72元上修至79元，代表還有超過7%的上漲空間。該股的股息殖利率爲1.2%。Vistra股價2024年以來上漲了84%。雖然Vistra的實力主要來自於天然氣和零售電力的銷售，但喬普拉表示，該公司的核能發電使其成為數據中心供電的關鍵參與者。

該分析師表示：「Vistra是美國最大具競爭力的發電企業之一，擁有約41吉瓦的產能，其中包括5.4吉瓦的核能發電，使其成為美國第二大不受監管的核能生產商。」

Evercore看好的其他公用事業股還包括Public Service Enterprise Group Inc.和AES Corp。（財經新聞組）