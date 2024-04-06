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財經簡訊

財經新聞組／整理

切薩皮克西南能源延後合併

切薩皮克能源公司(Chesapeake Energy)和西南能源公司(Southwestern Energy)表示，在收到聯邦貿易委員會(FTC)第二次資訊請求後，雙方進行中的74億元合併案截止日期已順延到今年下半年。切薩皮克今年稍早同意收購規模較小的競爭對手西南能源公司，預計交易將於2024年第1季完成。美國國會議員尋求FTC加強對上億元交易的審查。美國國會近50名民主黨員3月敦促監管機構調查石油和天然氣公司的交易，並擴大目前的調查範圍，以保護消費者和產業競爭。

嬌生125億收購Shockwave

嬌生同意以125億元收購Shockwave Medical，這筆交易將有助於擴大其用於治療心臟病的醫療設備組合。這筆交易是嬌生自2022年以166億元收購心搏器製造商Abiomed以來最大的一筆交易，該交易將使其獲得一種醫療設備，該設備利用衝擊波分解心臟血管中的鈣化斑塊，類似於腎結石的治療方式。嬌生公司的報價是每股335元現金，較3月底該股收盤價溢價17%。這筆交易預計將於2024年中期完成，預計Shockwave的企業價值約為131億元。

貝克休斯提供Cedar液化技術

油田服務公司貝克休斯表示，將向加拿大Cedar LNG公司提供電力驅動的液化技術。由於能源公司押注對超冷商品的長期需求，該公司一直受益於新液化天然氣生產設施的設備供應合約。Cedar LNG計畫是指計畫中的浮動液化天然氣項目，是中游服務供應商Pembina Pipeline Corp和加拿大Haisla Nation之間的合資企業。該合約於2024年第1季簽訂，油田服務公司將向Cedar LNG提供一系列渦輪機械設備。

糧價指數 低點回彈

聯合國糧農組織（FAO）5日說，受植物油、肉品和乳製品上漲的影響，上月全球糧價從三年來最低點回彈，但穀物因出口競爭和產量增加，價格不漲反跌。上月植物油價格指數漲幅最大，月增8%，且所有主要油品價格皆上漲。此外，受到乳酪和牛油價格推動，同月乳製品價格增加2.9%，為連續第六個月上漲。

上月肉價指數因禽肉、牛肉、豬肉價格上揚，增加1.7%。另一方面，上月穀物價格指數較2月下跌2.6%。FAO說，小麥因受強勁的外銷競爭和中國取消購買拖累，跌幅最大。玉米則因烏克蘭地區物流受阻，價格略升。糖價則是下跌5.4%，FAO表示，跌價主因為印度預期產量上修，且泰國收成速度加快。

嬌生 天然氣 油價

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