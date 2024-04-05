「零降息」掀起資金避險潮？美股回跌其實另有元凶

美股三大指數4日收盤同步下挫，跌幅都超過1%。這究竟是短線漲多拉回，還是行情大幅修正的開始，專家有一番抽絲剝繭的分析。（路透）

美股 史坦普500指數4日收跌逾1%，比前一個收盤新高價回跌超過2%，是美股去年10月起展開為期六個月漲勢以來首見。該如何看待本周股價回跌？是短線拉回，還是大幅修正的開始？

彭博資訊報導，大盤至少要從前波高峰回跌10%，才稱得上是「修正」，由此來看，本周回檔幅度很平常，不必大驚小怪。

市場盛行的另一種說法，是把股價壓回視為可怕的發展：市場風向丕變，從勇於承擔風險轉為規避風險。這個論點儼然可從股市摔一大跤、比特幣從歷史新高峰回跌得到印證。

市場風向果真轉變了嗎？不妨先探討觸動美股三大指數4日下挫的原因何在。

是「零降息」發言嚇壞投資人嗎？

市場初步反應似乎歸咎於明尼亞波利斯聯邦準備銀行總裁卡斯哈里的發言，他表示今年Fed也許沒道理降息。

此話如果出自Fed主席鮑爾之口，那將是大事一樁；但由卡斯哈里這位最「鷹」、但今年沒有決策投票權的Fed理事說出來，又是另一回事。

卡斯哈里發言後，美國10年期公債殖利率反倒明顯下滑。由此可見，美股4日下跌，應該與利率看升疑慮沒什麼關聯。

大規模避險潮啟動了嗎？

真正異常的事發生在3日下午盤。美國公債湧現買盤，反映資金遁入安全港避險的需求。

然而，通常作為避險資產的黃金價格在午盤不漲反跌，又是怎麼回事？這可解釋為對卡斯哈里發言的反應，但不足以解讀為「全球風險升高、促使資金大舉轉進安全資產」。

油價 突然暴漲才是主因

進一步抽絲剝繭可知，觸動風險性資產4日行情下挫的真正重大因素，是油價衝高。

原油價格迅速漲破每桶90美元，也是在突破那個整數價位後，美股盤勢在紐約盤下午1點40分左右開始急轉直下。約莫同時，媒體披露美國總統拜登與以色列 總理內唐亞胡的最新對話內容。內唐亞胡揚言，以色列將「以其人之道回敬傷害我國或打算傷害我國者」，並點名伊朗，拜登則重申希望加薩停火。

不宜對地緣政治風險過度解讀

市場顯然驚覺，上述發言已使中東衝突風險升高。以色列明白必須謹慎行事，免得失去西方國家支持；但若對伊朗發動攻擊，以色列卻可能進一步自我孤立。油價勁揚是投資人對中東緊張情勢升高的直覺反應，但此刻若預測中東石油生產將遭受嚴重衝擊，還言之過早。畢竟最新發展與俄羅斯入侵烏克蘭，或去年10月7日哈瑪斯突襲以色列，無法相提並論。

就目前而論，若說內唐亞胡摞狠話可能是觸動美股回檔的導火線，或至少提供投資人一個順勢調節持股的藉口，有其道理。但若過度解讀或許不智。

更何況，美國3月非農就業報告5日公布，在這份可能影響Fed貨幣決策的就業數據出爐前，投資人暫時退場觀望，也是合情合理。