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美債交易員押注10年期公債殖利率先重登4.5% 年末才大跌

編譯季晶晶／綜合外電
美債交易員預測，10年期美債殖利率將先回升到4.5%，價格到年末才出現大規模漲勢。（路透）
美債交易員預測，10年期美債殖利率將先回升到4.5%，價格到年末才出現大規模漲勢。（路透）

在美國這個全球最大債券市場，愈來愈多人預測，基準的10年期公債殖利率將先回升到4.5%，達去年11月以來最高水準，價格到年末才出現大規模漲勢。

周五公布的美國非農就業報告是投資人高度關注的重點，由於美國經濟仍具韌性加之通膨頑固，市場一直下調今年降息幅度的預測。ING FinancialMarkets表示，投資人開始預期較少次數的聯準會降息，這推動10年期美債殖利率走高。

Roth MKM的Michael Darda表示，有關經濟「不著陸」的觀點開始在債市紮根。

10年期公債殖利率本周累計上漲約14個基點到4.34%左右，比2023年年末上漲逾40個基點，周三一度觸及11月以來最高的4.43%。期權市場交易員預計，本周結束時該殖利率將接近4.5%，周三的衍生品交易普遍偏向為殖利率上升進行避險。

ING Financial Markets全球債務和利率策略主管Padhraic Garvey在4月3日的報告中表示，「10年期殖利率升向4.5%的腳步看起來勢無可擋」。

4.5%是個重要的心理關卡，有些人視其為進場。例如資產管理公司Loomis, Sayles的Michael Gladhun，他和他的同事預計聯準會今年降息三到五次，推動10年期公債殖利率大約六個月內跌至3.8%-3.9%區間。

周三公布的數據顯示，美國企業上月招聘人數創7月以來最多，有一部分的人薪資成長加快。 周五即將公布的勞動數據預料會顯示3月新增非農就業21.3萬，少於2月的27.5萬。

下周公布3月核心通膨率，這可能對殖利率走勢更重要。預計核心CPI較去年同期攀升3.7%，2月時年增3.8%。

Garvey和他的同事寫道，「如果上述預測屬實，將表明美國不是一個3%通膨率的經濟體，其通膨率可能更接近4%」。

殖利率 降息 就業

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