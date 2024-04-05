3月裁員數增7% 創14個月新高

最新報告顯示，在科技業和政府部門裁員 帶動下，美國3月裁員公告成長7%，達到2023年1月以來最高水平。但由於就業 市場依然強勁，今年至今宣布的裁員人數較去年同期下降5%。

就業顧問公司Challenger, Gray & Christmas表示，3月裁員公告人數從2月的8萬4638人增加到9萬309人。按年率計算，這個數字較2023年3月宣布的裁員8萬9703人小幅增加0.7%。

今年第1季科技業裁員人數持續領先其他產業；3月宣布裁員1萬4224人，年初至今裁員4萬2442人。美國政府是上個月裁員最多的機構，總計裁員3萬6044人，是2011年9月以來最高水平，主要發生在退伍軍人事務部和美國陸軍內部。

今年前三個月，企業宣布裁員25萬7254人，低於去年第1季的27萬416人，再次表明就業市場在高利率 面前繼續保持堅挺。薪資處理機構ADP 3日的報告顯示，上個月私營部門創造了18.4萬個就業崗位，超出預期；5日預計公布的就業報告預期將顯示3月新增約20萬個就業崗位。

Challenger, Gray & Christmas說，雇主最常將削減成本和重組努力作為裁員的原因。

Challenger, Gray & Christmas, Inc.資深副總裁查林傑(Andy Challenger)表示，「許多企業似乎正在回歸『少花錢多辦事』的方法。即使今年至今為止，科技業裁員數繼續領先所有產業，但包括能源和工業製造在內的許多產業今年的裁員數量比去年更多。」