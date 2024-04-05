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餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑

勞動市場漸緩解 首申失業金增加

財經新聞組／綜合報導

隨著勞動市場狀況逐漸緩解，上周美國初請失業金人數增幅超乎預期。

勞工部表示，截至3月30日當周初請失業金人數增加9000人，經季節調整後為22.1萬人。經濟學家預計近周將有21.4萬人申請失業救濟金。

3月大部分時間裡，初請失業金人數在21.2至21萬人之間波動。本周政府數據顯示，2月每名失業人口有1.36個職缺，而1月為1.43個。

建築等產業持續面臨工人短缺問題。

雖然3月裁員人數創14個月新高，但裁員規模與去年同期相比變化不大。

勞動市場的韌性正在支撐經濟。第4季國內生產毛額(GDP)年化成長率高達3.4%；第1季的成長預期高達2.8%。這種強勁動能，加上仍然偏高的通膨，可能會導致聯準會延後今年備受期待的降息。

聯準會主席鮑爾本周重申，聯準會有時間審議首次降息，以表彰經濟的活力和高通膨。

勞工部報告還顯示，截至3月23日的一周內，持續申請失業救濟金的人數減少了1.9萬人，至179.1萬人。

初請失業金數據對5日發布的3月就業報告沒有影響，因為它們不在調查期間。媒體調查顯示，繼2月非農業就業人數增加27.5萬個後，3月非農業就業人數可能增加20萬個。失業率則預計維持3.9%不變。

失業金 勞工部 就業

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