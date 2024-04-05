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專家說28和這些彩券號碼 出現機率最高

餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑

美股最錢線／預防萬一 市場對沖不降息

財經新聞組／綜合報導

部分華爾街人士已開始對聯準會降息預期感到悲觀。他們認為，健康的美國經濟數據加上油價上漲，可能再度引發聯準會和其他央行的「意外鷹派動作」。

巴克萊策略師在最新報告中表示，利率市場目前評估聯準會今年的降息幅度可能小於預期的3次25個基點。與此同時，期權市場認為短期借貸成本在年底前高於當前5.25-5.5%水平的可能性，要比2月和3月初高得多。

與一個月前相比，期權定價顯示年底前聯邦基金利率調升的可能性更高。換句話說，金融市場有些人正準備迎接聯準會可能偏離降息預期的可能性；甚至開始對沖政策制訂者甚至可能在12月前再次升息的可能性，這可能會導致各類資產出現更大波動。

本周數據顯示出美國通膨仍持續不墜，引發再通膨之憂交易：美股和美債雙雙遭到拋售、黃金和白銀反彈、美元指數飆升、原油價格上漲至去年10月以來最高水平。巴克萊策略師表示：「美國經濟重新加速的跡象推翻了金髮姑娘的說法，並重新引發了將不得不採取比預期更強硬立場的風險。這已經反映在短期利率市場上。」

還有一些策略師認為，全球經濟復甦正在推動大宗商品在2024年強勁反彈，這可能會破壞聯準會遏制通膨的努力，並可能使降息的道路蒙上陰影。

從石油、汽油到黃金和白銀，大宗商品在年初都走高，其中一些商品飆升至多年未見的水平。這種漲勢重新激起金融市場投資人對通膨的擔憂，並引發人們擔憂聯準會可能不得不比預期更久保持較高的借貸成本。

Hartford Funds全球投資策略師雅各布森(Nanette Abuhoff Jacobson)表示，「目前的情況是：市場嗅出全球經濟成長將優於預期」，全球通膨加劇，大宗商品價格上漲，這使得聯準會在落實降息3次的預期方面「困難許多」。

聯準會 降息 利率

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