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亞特蘭大Fed：今年只降息一次

財經新聞組／綜合報導
亞特蘭大Fed行長博斯蒂克認為今年只會降息一次，時間落在第4季。（路透）
亞特蘭大Fed行長博斯蒂克認為今年只會降息一次，時間落在第4季。（路透）

亞特蘭大Fed行長博斯蒂克(Raphael Bostic)表達了對通膨速度的擔憂，並認為今年更晚時才會降息

他在接受《CNBC》採訪時表示，強勁的生產力、供應鏈的反彈以及具韌性的勞動市場，都顯示通膨下降的速度將「比許多人預期的慢得多」。

他說，「如果經濟按照我的預期發展，並且全年GDP、失業率和通膨緩慢下降將持續強勁，我認為在年底第4季展開明智的降息是合適的。」「我們只需要看數據就知道了。」

其他聯準會官員也表示希望在降息問題上採取謹慎行動，表示強勁的經濟以及溫和的通膨讓他們有更多時間等待更多證據證明通膨正在回到2%的目標。

然而，聯邦公開市場委員會(FOMC)上個月表示，預計今年將降息3次，每次25個基點。

博斯蒂克是FOMC中較偏向鷹派的成員之一。他表示，隨著通膨數據從2023年下半年的積極進展演變為今年的不那麼確定，他對通膨和利率的看法來回搖擺。

他表示：「利率道路將會崎嶇不平，如果回顧一下過去幾個月，就會發現通膨相對於2023年底並沒有太大變化。」「通膨數據中有一些次要指標讓人擔心事情進展可能會更慢。」

他說，聯準會採用的通膨指標中的部分商品次級指標顯示大多數通膨率超過3%，有些甚至超過5%。

博斯蒂克補充說：「現在的物價比以前高得多，並且開始回歸到高通膨時期看到的情況。」「它們正在遠離我們希望看到的東西。因此，在想要調整政策利率之前，必須確保這些不會隱藏一些額外的上行壓力和物價壓力。」

亞特蘭大Fed追蹤的大多數指標顯示通膨率超過3%。其「黏性」通膨指標顯示，2月通膨率年增4.4%。而「基礎通膨儀表板」中唯一低於3%的指標，是該行用作主要指標的個人消費支出(PCE)物價指數。

降息 利率 亞特蘭大

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