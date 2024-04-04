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3月私營就業增速 9個月來最快

財經新聞組／綜合報導

薪資處理公司ADP報告指出，3月私營部門就業成長速度為2023年7月以來最快，顯示美國勞動市場持續繁榮。

本月各公司增加了18.4萬名員工，高於2月上修後的15.5萬名員工，這也符合《道瓊》3月的估計。

除了就業強勁回升之外，ADP還報告指出，留在工作崗位上工人的工資比一年前增加了5.1%，與2月的增幅相同；該數據之前顯示出2023年以來的穩定寬鬆。

ADP首席經濟學家理查森(Nela Richardson)表示：「3月的薪資成長令人驚訝，而且薪資出現成長的產業也令人驚訝。」「通貨膨脹一直在降溫，但我們的數據顯示包括商品和服務業的薪資正在升溫。」

就業成長的範圍相當廣泛，其中以休閒和酒店業為主，增加了6.3萬人。其他出現顯著成長的產業包括建築業的3.3萬人）、貿易、運輸和公用事業的2.9萬人以及教育和醫療服務的1.7萬人。專業和商業服務業減少了8000人。

服務業占總新增數的14.2萬個，其餘為商品業。ADP的調查是針對超過2500萬工人的薪資數據分析，並不追蹤政府職位。

大部分成長來自雇用超過50名員工的公司，而小型企業僅增加1.6萬人。從地區角度來看，南部增幅最大，增加了9.1萬名工人。

ADP預估報告是勞工部5日的非農就業調查的前奏，不過兩者數字往往存在巨大差異。勞工部勞工統計局報告表示，2月就業新增27.5萬個，比ADP的修正數據還多出12 萬個。《道瓊》調查的經濟學家預計3月就業人數將增加20萬人。

強勁的薪資成長以及通膨的緩和使得聯準會能夠在寬鬆貨幣政策方面保持耐心。官員預計將在今年稍後開始降息，但最近幾天表示，他們尚未看到足夠的證據證明通膨持續走低，因此無法開始降息。

就業 勞工部 降息

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