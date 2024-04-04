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「躲縫隙處逃過一劫」花蓮大地震外籍遊客脫困 滿身泥濘驚魂未定

財經簡訊

財經新聞組／整理

歐元區3月通膨率降至2.4%

歐元區20國3月通膨率回落至2.4%，強化了人們對夏季開始降息的預期。經濟學家先前預測利率將與上月持平，為2.6%。不包括能源、食品、酒精和菸草在內的核心通膨率從3.1%降至2.9%，也低於預期。然而，歐洲央行的主要觀察指標服務業通膨率連續第5個月維持在4%的水平，顯示薪資成長的壓力持續存在。歐洲央行公布的另一個指標是歐元區2月失業率為6.5%，與1月持平，但低於2023年2月的6.6%。

利率維持高檔 房貸需求停滯

上周房貸利率沒有太大變化，貸款需求也連續第二周沒有太大變化。潛在買家受到過高成本和低供應的束縛，而當前的屋主幾乎沒有動力以當今的高利率進行再融資。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)的季節性調整指數，上周房貸申請總量基本持平，較前周下降0.6%。符合貸款資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從6.93%下滑至6.91%；房屋貸款再融資申請本周下降2%，較一年前同周下降5%。過去幾個月利率一直徘徊在7%左右，目前近90%的借款人房貸利率低於6%。

德短缺諾和減肥藥入門套件

諾和諾德(Novo Nordisk)警告，其熱門的糖尿病藥物Ozempic的入門套件第2季仍將無法在德國上市，因為該藥物的減肥效果導致歐洲短缺。該公司在德國醫療監管機構BfArM網站上發布聲明，敦促醫生只為已經接受治療的患者開立處方。這家丹麥製藥商也重申，醫生只能根據批准用於治療糖尿病的用途開出Ozempic處方，並表示具有相同活性成分的減肥藥物Wegovy的供應充足。諾和諾德去年11月表示，歐洲開始 Ozempic治療的新患者供應，應該會在第1季有所改善。

Fed擋下披露氣候風險要求

《彭博》報導，聯準會已阻止全球銀行業監管機構推動將氣候風險作為金融規則的焦點。巴塞爾銀行監管委員會提議從2026年1月開始，銀行應公布有關氣候變遷對其業務影響的詳細資訊，以幫助投資人和監管機構檢查風險管理方式。報導指出，歐洲央行(ECB)也在推動該委員會進一步提議貸款機構披露其履行氣候承諾的策略，但美國官員擔心該監管機構的要求已越權。

利率 貸款 央行

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