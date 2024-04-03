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Fed兩官員仍預期今年將降息三次

編譯黃淑玲／綜合外電
克利夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）。 （路透）
克利夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）。 （路透）

兩位在今年利率決策會議上具有投票權的美國聯準會（Fed）官員周二（2日）分別表示，仍然預期今年Fed將會降息三次，然而不必急於執行。

舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）說，聯準會今年降息三次還是合理預期，只不過沒有調降利率的急迫性。她周二晚間參加內華達州一個活動時表示，「我認為這是非常合理的基準線」，「現在經濟成長勢頭強勁，真的不必急著調整利率」。戴利今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）有投票權。

同樣也有決策投票權的克利夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）同日出席另一場新聞簡報會時，也對媒體記者表示，她仍然認為今年降息三次將是適當的，至於是否需要減少降息次數，現在「很難講」。梅斯特在稍早的演說中提到，執行降息之前，她希望看到更多證據指向通膨走低。

梅斯特表示，由於美國經濟強勁，長期而言，利率不太可能如先前預期調降那麼多，她個人已排除5月就會降息的可能性，但對於6月中旬的利率會議是否可能降息，「我沒有排除可能性」。她也上調對較長期聯邦基金利率水準的估計，由原來的2.5%調高到3%。

金融時報指出，儘管市場已將可能開始降息的時間看向6月，但梅斯特是首位Fed決策核心人士明確排除6月以前降息的可能性。她說，「我認為更大的風險是太早降息」，「鑑於勞動力市場和經濟成長都非常穩固，我們沒有必要冒這個險」。不過她重申，降息可能會在今年晚些時候展開。

梅斯特預期美國2024年通膨率將高於聯準會官員預估的中值，她說，今年以來高於預期的通膨數據顯示，通膨下降的道路不會那麼平順，不過她仍然相信通膨率會繼續朝聯準會的2%目標回落，但下降速度會比去年慢。

降息 利率 聯準會

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