特斯拉上季產量、交車數 低於預期

特斯拉第1季產量和交車數據都不如預期。（路透）

特斯拉 2024年第1季汽車產量和交車量都低於上季，也低於分析師們的預期；特斯拉2024年第1季總交車量38萬6810輛，總產量43萬3371輛。

特斯拉並沒有詳述各個車型銷量，但指出上季生產41萬2376輛Model 3和Y，交車36萬9783輛。其他車型的產量為2萬995輛，交車量為1萬7027輛。

去年同期，這家電動車 製造商的交車量為42萬2875輛，產量為44萬808輛。2023年第4季交車量為48萬4507輛，產量為49萬4989輛。

交車量是特斯拉報告最接近銷售量的數據，但該公司從未明確定義。

根據FactSet彙整的11項預測平均值，分析師預計截至3月31日當季交車量約為45.7萬輛。第1季交車量預測值計最高為51.0萬輛，最低為41.4萬輛；3月更新的預測交車量範圍在41.4萬至46.9萬輛之間。

特斯拉投資 人關係主管韋查(Martin Viecha)周末向特定投資人發送該公司根據30名分析師的估計編製的共識，分析師預計本季平均交車量為44萬3027輛，中位數為43萬1125輛。

特斯拉在第1季面臨諸多挑戰。「青年運動」民兵在紅海對貨輪的襲擊擾亂特斯拉的零件供應，被迫於1月暫時停止其柏林郊外的工廠的生產。今年3月，環保人士放火燒毀工廠附近的基礎設施，導致特斯拉失去了足夠的營運電力，再次導致生產暫停。

在中國，特斯拉面臨來自本土電動車製造商的猛烈競爭，包括比亞迪和手機製造商小米等新來者。在1月和2月中國製造的汽車銷售低迷之後，特斯拉減少了上海廠Model 3和Model Y的產量，並將工人的工時從每周6天半削減至5天。

在美國，對特斯拉最新車型Cybertruck皮卡的評價褒貶不一；這家電動車製造商去年12月開始少量銷售這款車型。