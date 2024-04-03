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奇異電氣完成一分三 各自上市

財經新聞組／綜合報導

奇異電氣2日完成分拆成三家公司，標誌著這家曾是美國商業力量象徵工業集團先驅時代的結束。

這家工業巨頭的航太和能源業務將自2日起以獨立實體在紐約證券交易所開始交易；其醫療保健業務一年多前就開始在那斯達克交易。

這次分拆是執行長卡爾普(Larry Culp)努力為這家陷入困境的公司注入活力的結果。該公司一直深陷困境，包括2008年金融危機，該公司最賺錢的業務GE Capital幾乎破產。

2021年底，卡爾普宣布分拆計畫，這個消息讓內部人士都沒有意識到，因為該公司在前任領導下開發多元化的業務，規模大幅擴大。

奇異電氣的重要性如此之大，以至於美國政府認為其金融部門「大到不能倒」。

但隨著它從一個危機走向另一個危機，它在2018年6月被道瓊工業平均指數剔除其原始成員身分，幾個月後接任執行長的卡爾普將其股利削減至美分以節省現金。

《路透》報導，他於2021年開始與顧問非正式討論分拆的想法。

該公司是由1800年代末著名發明家愛迪生(Thomas Alva Edison)將愛迪生通用電氣公司(Edison General Electric Co)與競爭對手合併成立。

分析師目前估計，奇異航太被分拆後的市值將超過1000億元。這家最新的獨立公司一直是總部位於波士頓的奇異電氣搖錢樹。

卡爾普表示：「隨著三家獨立上市公司的成功建立，今天是奇異電氣多年轉型的歷史性最後一步。」

為波音和空中巴士飛機製造引擎的奇異電氣航太公司上月預計，由於對其產品和服務的強勁需求，到2028年時營業利潤將達到約100億元，並表示其初始股利支付目標為淨利的30%。

航太業務將在紐約證券交易所以「GE」代碼進行交易。能源業務Vernova將以「GEV」代碼進行交易。

航太 證券 General Electric

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