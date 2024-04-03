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美股最錢線/AI改變世代 輝達博通是首選

財經新聞組／綜合報導

美國商銀證券分析師阿爾亞(Vivek Arya)針對人工智慧(AI)領域發表報告指出，該領域首選是輝達和博通，因加速器或AI伺服器的採用是整個世代的轉變，輝達和博通是其中的領導者。

該分析師給予輝達「買入」評級，目標價1100元：給予博通「買入」評級，目標價1680元。

不過，阿爾亞也指出，加速器市場持續上升，估計未來3年市場規模將達到2000億元，可能會給排名第二的供應商帶來不穩定但富有成果的機會。其中包括在AI網絡領域排名第二、客製化晶片後起之秀的Marvell Technology Inc，可能迅速擴大高頻寬存儲器(HBM)市占率、但落後南韓同業的美光科技，以及在GPU領域排名第二、AI加速器供應商排名第三的超微。

該分析師補充表示，有趣的是，每個次級AI參與者的交易估值都高於該領域的領導者，因此預計這些股票的波動會更大。不過，隨着龍頭股擴大潛在市場規模，次級參與者可能會繼續開拓有利可圖的利基市場。

阿爾亞給予Marvell「買入」評級，目標價95元；AMD評級為「買入」，目標價195元。

他也預計，2023-2027年HBM需求將以48%的複合年增率成長，達到200億元；美光科技的市占率將從目前的不到5%擴大到25%左右，有助該公司在2025-2026年實現創紀錄的銷售額。將美光科技的目標價從120元調升至144元。

雖然AMD在其衆多軟體和開發者基礎的成熟度方面落後，但阿爾亞預計AMD將利用其晶片架構，在2026年的AI產品中更快地向3奈米節點邁進。

他預測AI加速器市場將從2024年約900億元翻倍，到2027年達到1800億元甚至2000億元。預計輝達將保持或擴大其75%以上的市占率，客製化晶片(ASIC)占10-15%，其他商用加速器選項占剩餘的10-15%。（財經新聞組）

AI 輝達 晶片

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