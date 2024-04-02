川普淨資產一天蒸發10億美元 但DJT股票做空者還沒能賺到錢

川普媒體與科技集團（股票代號DJT）的股票周一暴跌21%，握有逾半股權的川普淨資產有帳面損失約10億美元。（路透）

川普 媒體與科技集團（股票代號DJT）的股票周一暴跌21%，市值減少18億美元，降到大約67億美元，這導致握有逾半股權的前美國總統川普（Donald Trump）淨資產在帳面上損失約10億美元。

川普握有Truth Social母公司DJT約57%的股權，或7,880萬股，該公司於3月底與一家特殊目的收購公司（SPAC）合併後上市。截至周四收盤，川普的持股價值約49億美元，但到周一，降到約38億美元。

川普受到至少六個月內不得賣出持股的限制，因此這是帳面損失。

自上周與SPAC的合併結束以來，DJT交易波動很大。主要是監管文件披露，該公司上季營收成長不到100萬美元，年營收僅410萬美元，而全年淨損近6,000萬美元，所以股價承壓。

雖然目前股價低於49美元，比上周創下近80美元的52周高點記錄重挫將近40%。但做空者可能還沒賺到錢。他們仍需等待能使股價進一步下墜的消息才會獲利。

這是因為DJT沒多少股票可供做空。川普的持股還可能領到更多。大眾股東持有不到22%的股份，似乎是在政治上支持川普的散戶。機構投資 人和券商手上能借給做空者的股票不多。

S3 Partners預測分析部門董事總經理Ihor Dusaniwsky表示，多頭散戶的構成使得該股的借券供應極其有限。

因有稀缺性，借券的成本非常高昂。Interactive Brokers首席策略師Steve Sosnick說，該公司目前對借券利率 的報價超過800%，遠高於上周的150-250%，以及S3 Partners數據顯示的一般借券費用約0.6%。

根據Sosnick的估計，計入借券費用，該股要在周五之前再跌6美元左右，最近做空該股的人才賺得到錢。

對於早早就押空DJT的投資人來說，這是一場艱苦的戰役。在周一暴跌之後，該股今年來的漲幅還有近180%。

Dusaniwsky估計，押空DJT及其前身Digital World Acquisition的投資人今年來已損失近1.83億美元。空頭需要DJT跌破25美元，也就是股價近乎腰斬，才能收支平衡。指望這麼大的跌幅似乎是一場豪賭。