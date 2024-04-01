除NVIDIA外 分析師看好美光在內三檔AI小武士

美銀認為美光在AI應用向「邊緣」或個人設備靠攏會有勝算。此外，高頻寬記憶體（HBM）產品的發展趨勢也極富潛力。（路透）

美銀證券分析師阿爾亞（Vivek Arya）周日發布報告指出，晶片 業中，輝達 （Nvidia）和博通（Broadcom）是引領人工智慧（AI ）趨勢的首選，但也有其他幾家公司可以另闢「有利可圖的利基蹊徑」。

他點名三家有此潛力的公司：邁威爾科技（Marvell Technology）、美光（Micron）、超微（AMD）。

阿爾亞對這三家公司全給予「買進」評級，形容這檔股票為三個（小AI武士）（junior samurAI），不過他提醒這三檔股價位毫不亞於各自的市場領先者，未來股票難免面臨波動。

受此消息鼓舞，美光周一股價大漲5.4%，邁威爾漲3.3%，超微漲1.6%。

在阿爾亞看來，在光電和特殊應用積體電路（ASIC）領域，邁威爾潛力十足。邁威爾4月11日的分析師日可能是催動股價的時機，理由是邁威爾在客製化AI晶片市場上可望取得超過10%的市占率，在光電產品方面也享有主導地位，隨AI設備大型化，也會越來越重要。

他承認，邁威爾「過去幾季表現時好時壞」，但他認為邁威爾傳統事業短期內可能觸底。況且，邁威爾在AI網路方面排名第二，僅次於博通。

此外，阿爾亞也青睞美光，他認為美光在AI應用向「邊緣」（edge）或個人設備靠攏會有勝算。此外，高頻寬記憶體（HBM）產品的發展趨勢也極富潛力。

他寫道：「通常，新的記憶體需求周期都由供給來滿足，這必然會導致庫存和價格壓力。對AI極其重要的高頻寬記憶（HBM）可能是第一個迅速消化供給的記憶技術，消耗晶圓量是傳統雙倍資料速率DRAM的三倍。」

至於超微，有人認為該公司能在AI加速器市場攻下20%的市占率，他沒有那麼樂觀。不過他仍認為，整個晶片市場都會從AI潮流中受益。

他說：「AMD在AI市場的迅速崛起，以及向來備受好評的執行能力，讓我們有信心可以繼續在AI加速器市場保持5-10%的市占率。」即使超微面臨著來自輝達、客製化晶片製造商和專注於特定用途的新創企業的「三面受敵」，但無阻超微的發展。