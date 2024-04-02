美股最錢線/走勢分化 七巨頭變成四姐妹

隨著美股結束第1季，科技「七巨頭」走勢也出現分化。曾經漲幅居前的蘋果、谷歌、特斯拉 已經掉隊，只剩輝達 、Meta Platforms、微軟和亞馬遜四家屹立不倒。

蘋果股價第1季下跌11%，特斯拉更是重挫近30%。蘋果最近一個月接連遭遇歐盟和美國監管機構的反壟斷制裁，同時也有許多投資人質疑蘋果面對AI 革命的回應不夠積極；而特斯拉則面臨電動車競爭加劇、銷量成長放緩、自駕車願景進展緩慢等挑戰。

谷歌母公司Alphabet也陷入頹勢，前兩個月表現低迷，雖然最後3周略有起色，但全季僅微漲8%。

與此形成鮮明對比的是，輝達、Meta、微軟和亞馬遜這四家科技巨頭股價在首季持續走高，領漲大盤。分析人士將它們稱爲新興「四姐妹」。

其中，由於AI熱潮催化的GPU需求，輝達股價大漲超過80%；Meta則憑藉對AI的投資提高了廣告精準度，股價也水漲船高；微軟憑藉雲端計算等業務早已躋身美國市值最高公司；亞馬遜的獲利能力也有大幅提升。

美股大盤在不依賴傳統科技龍頭的情況下也能擴大漲幅，反映出資金正流向更加廣泛的類股和企業。

除房地產外，史指首季小型股、工業和金融股表現尤爲突出。這也印證了市場相信美國經濟在未來幾季成功軟著陸，且聯準會將在適當時機轉向降息。AI技術革命給市場帶來的熱潮也是不可忽視的推手。

不過，短期內「四姐妹」仍有望主導市場表現。標普道瓊指數公司分析師席爾佛布拉特(Howard Silverblatt)表示，「四姐妹」貢獻第1季史指漲幅接近一半。

分析認為，「四姐妹」目前估值水平相對合理，後市仍有進一步上漲空間。與此同時，市場也關注到其他行業的上漲潛力，資金或將逐步流出目前估值較高的科技股，流入其他類股。（財經新聞組）