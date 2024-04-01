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特斯拉換腦袋 破天荒大買廣告

編譯湯淑君／綜合報導
長久以來，馬斯克對傳統促銷手法嗤之以鼻，然而，今年來特斯拉股價跌掉將近30%，使馬斯克最近改變想法，敞臂接受廣告行銷。 （路透）
長久以來，馬斯克對傳統促銷手法嗤之以鼻，然而，今年來特斯拉股價跌掉將近30%，使馬斯克最近改變想法，敞臂接受廣告行銷。 （路透）

美國電動車大廠特斯拉面臨市場競爭加劇和股價跌跌不休的窘境，已揚棄執行長馬斯克多年來不屑打廣告促銷的傳統，最近積極刊登數位廣告，設法衝高銷售。

華爾街日報引用廣告追蹤公司MediaRadar旗下部門Vivvix的數據說，特斯拉2023年估計在美國刊登總額將近640萬美元的數位廣告，比Vivvix估計特斯拉2022年大約17.5萬美元的廣告支出劇增，但與其他車商相比仍是小巫見大巫。比方說，通用汽車（GM）去年就砸了36億美元在全球打廣告和促銷。

另根據市場情報公司Sensor Tower的報告，特斯拉今年第1季的廣告支出大約是去年同期的900倍。從公開可得的數據觀察可知，特斯拉廣告支出主要集中在YouTube，另外也在臉書、Instagram、Google和馬斯克自己的社群平台X（昔稱推特）打廣告。

特斯拉的廣告大多促銷Model Y電動車，敦促消費者在4月1日調漲售價前買車。有些廣告宣傳特定的功能，像是Autopilot自動輔助駕駛和更寬敞的載貨空間；有些則主打闔家使用觸控螢幕玩遊戲或觀賞串流影片的娛樂功能。

長久以來，馬斯克對傳統促銷手法嗤之以鼻，寧可靠口碑、引薦計畫，以及馬斯克個人明星魅力吸引顧客。

他曾表示，花在廣告上的錢，用在別處效用更大。馬斯克2019年推文說：「特斯拉不打廣告，也不花錢贊助，而是用那些錢打造很棒的產品。」

然而，今年來特斯拉股價跌掉將近30%，又遭遇中國大陸平價電動車激烈競爭，使馬斯克最近改變想法，更敞臂接受廣告行銷。他在去年5月股東會上就預告，特斯拉將「稍稍嘗試打廣告，看看效果如何」。

特斯拉 馬斯克 電動車

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