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當年因「這2事」救輝達 黃仁勳對合作夥伴自暴其短 造就如今輝煌

編譯陳律安／綜合外電
輝達執行長黃仁勳說，承認錯誤並求助，挽救了輝達這家公司。（美聯社）
輝達執行長黃仁勳說，承認錯誤並求助，挽救了輝達這家公司。（美聯社）

承認錯誤與為此請求協助並非易事，但輝達執行長與共同創辦人黃仁勳說，正是辦到這兩件事，挽救了他的公司。

CNBC報導，受科技業人工智慧（AI）熱潮和電腦晶片需求暢旺加持，輝達目前的市值衝破2.2兆美元。然而在1996年，也就是輝達僅成立三年之際，該公司面臨裁員與倒閉的難關，原因是與電玩遊戲業者Sega這個重要合作夥伴的合約破裂。

在台灣大學去年5月的畢業典禮上，黃仁勳致詞說，他承受了屈辱讓輝達度過難關，「在輝達，我承受多次失敗，這些重大的失敗，全都令人感到屈辱與難堪。」

根據與Sega的合約，輝達必須製造出描繪3D圖像的遊戲主機晶片，這筆合約對一家剛成立的公司來說非常重要，可說是主要資金來源。

當時輝達採取試驗性質的做法，打造出有別業界軟體的低成本晶片，但黃仁勳說：「在歷經一年的研發後，我們發現我們的架構所採行的策略有誤，在技術上有所不足。」

更糟的是，在那段期間，微軟推出了DirectX軟體介面，成為電玩平台的標準，而且與輝達的晶片並不相容。

黃仁勳說：「如果我們完成了Sega的遊戲主機，我們將打造出與Windows不相容的低下科技，並陷入嚴重落後。但若不履行合約，我們將耗盡所有資金，無論如何都將走向倒閉。」

黃仁勳當時決定，最好的對策就是向Sega坦白，請它另尋合作夥伴，同時要求Sega支付全部款項，否則輝達將倒閉。黃仁勳說，提出這項難以啟齒的要求後，Sega的執行長竟然同意了，「他的理解和寬容給了我們六個月的時間」。

Sega買斷了與輝達的合約，在Dreamcast主機上改用Imagine Technologies公司的PowerVR晶片。黃仁勳則利用向Sega收取的款項，捨棄原先的計畫、設計與DirectX相容的新晶片RIVA 128。

這種新型晶片比同類產品支援更高的解析度，在1997年，輝達四個月內便賣出逾100萬個RIVA 128，成為該公司首款熱銷商品，也轉變其命運。

黃仁勳說，承認錯誤並謙虛地請客戶諒解並不容易，這些特質對最聰明、最成功的人士來說尤其困難，例如台大的畢業生。

他也堅定認為，放下自尊對公司而言是正確之舉，「面對錯誤，以及謙虛地求援，挽救了輝達」。

輝達 黃仁勳 晶片

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