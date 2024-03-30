財政部減發國庫券 對市場資金排擠效應減退

美國財政部自3月中旬起，調降各天期國庫券的標售金額。（聯合報系資料照片）

財政部 自3月中旬起，調降各天期國庫券的標售金額，其中以28天期的降幅達到100億美元為最，其次，42及56天期減降50億美元，91天期的部分則減少30億美元，至於182及364天期的部分則維持目前的額度不變，以此推算，未來一個月之內累計減發國庫券的額度將達到千億美元。

根據法人機構的統計，美國自去年10月初進入2024財年後，即便年度預算 遲遲無法過關，三度以短期預算的方式避免政府關門的窘境，但財政缺口依舊無法有效收斂，截至2月為止的財年累計前五月赤字達8,281億美元，較前一年度同期的7,226億美元、增加1,055億美元或14.6%，若以此推算，全年缺口將達1.8兆美元，較2023財年的1.695兆美元顯著擴張。

造成財政支出始終無法獲得控制，並非兩黨爭執不休的預算案，反而是社福相關的被動支出大幅增長所致，包括醫療救助、社會救助及退伍軍人撫卹等，另外，債務及高利率 形成的惡性循環，讓債務與赤字更加惡化。

分析師表示，聯準會內部正討論調整後續量化寬鬆政策的操作模式，有意回歸過往的運作模式，同時減降目前退場的速度，儘管官員宣稱主要考量2019年QE退場過頭，導致景氣衰退的負面經歷，但若從財政缺口的角度看來，夏末秋初時，美國政府的融通壓力將再度浮上檯面，如何緩和籌碼對債市帶來的壓力，或許才是考量的主因。