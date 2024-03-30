別再巴望Fed今年降息三次了 分析師：今年頂多降一次

美國通膨率超標，就業成長紮實，股價漲勢凌厲，投資人對聯準會（Fed）今年降息三次的期待可能不切實際。（路透）

美國通膨超標，就業 成長紮實，股價漲勢凌厲，市場還期待聯準會（Fed）今年降息 三次？分析師認為，投資 人未免太貪心了。

道瓊社報導，一些經濟學家和專業投資人懷疑，前三項因素若維持不變，年底前Fed即使降息，降息頻率恐怕也會少於目前Fed決策官員和市場預期的三次，也許頂多降一次，甚至根本不降。

Fed偏好的通膨指標，剔除食物與能源的核心個人消費支出（PCE）物價指數，在2月攀升0.3%，與預期相符；年增率升至2.8%，已從六個月前的大約3.5%以及疫後高峰下降，如今更接近Fed決策官員對通膨路徑的預測。負責Fed利率決策的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）預期，核心PCE年增率今年底可望趨緩至2.6%，明年底再降到2.2%，並在2026年之前觸及2%目標。

金融情勢超寬鬆阻礙Fed降息

問題是，近來各類資產行情漲聲此起彼落，金融情勢寬鬆可能助長通膨、阻礙Fed降息。

Apollo全球管理公司首席經濟學家斯洛克指出，自從去年11月FOMC會議開始討論降息以來，美國股市市值已暴增10.9兆美元，債市擴增2.6兆美元，合計增加13.5兆美元財富。相較下，2023全年消費者支出總計19兆美元。

摩根大通全球市場策略師柯拉諾維奇質疑，股票、加密幣市場漲不停，給投資人帳面財富多添數兆美元，此時要抑制通膨談何容易？

他說：「歷史上，如此寬鬆的貨幣條件，是推升消費者物價指數（CPI）的一大驅動力。」因此，他斷定，投資人應有面臨「利率維持在高檔更久」的心理準備。

6月降息一次可能就喊停

一些專業投資人已警覺到，年底前Fed降息次數會比預期少。

投資顧問公司Evergreen Gavekal投資長海伊說：「降一次，就結束了。就連那一次我也不確定。」

Evergreen Gavekal首席經濟學家蓋夫指出，多重因素已削弱Fed降利率的論據：通膨比預期高、汽油價格上漲、金價創新高、加密幣投機狂熱、股市某些角落熱得冒泡、美債殖利率回升，以及美元翻揚。

海伊和蓋夫加入許多市場觀察家的行列，也認為Fed可能趕在11月總統大選前降息，也許6月降一次後就打住。

回顧1994年（自那年起Fed調整貨幣政策都公諸於世）以來的總統大選年，Bespoke投資集團發現，FOMC每逢選舉年有71.2%的時候維持利率不變，升息占15.3%，降息只占13.6%（發生在2008年金融海嘯和2020年新冠肺炎疫情期間）。

今年降不降息要看就業情況

什麼事可能促使Fed降利率？Fed主席鮑爾9日重申，在通膨下滑之路仍顛簸不平時，Fed不急於降息。但若就業市場減弱，就另當別論。然而，目前為止，就業惡化的跡象仍寥寥無幾。每周初領失業救濟金人數仍徘徊在21萬人的歷史低點。

因此，市場將密切關注下周公布的就業數據，包括周二（4月2日）出爐的JOLTS職缺數，以及周五（5日）公布的3月非農就業報告。根據FactSet訪調經濟學家的共識預測，非農就業人口可能增加18萬人，低於2月的27.5萬人。

總之，如果通膨觸底回升、就業市場固若金湯，而且金融情勢超級寬鬆（例如史坦普500指數締造2019年以來最佳的第1季表現），這些因素湊起來，拼不出一幅今年Fed將多次降息的景象。