美股最錢線/漲勢能否延續 降息和財報是關鍵

今年美股開局雖然良好，但投資 人對第2季的潛在波動保持警惕，因為聯準會 是否能在6月之前實現預期的降息 仍在未定之天，同時也將注意力轉向即將到來的財報季。

史坦普500指數第1季漲幅超過10%，是2019年第1季上漲近13.1%以來第1季最大漲幅。能源和工業等經濟敏感產業在過去6周上漲，為本季的大部分漲幅提供了動力。

漲勢能否持續到6月可能取決於聯準會，聯準會尚未表態通膨已降至足以證明降息的合理性。市場從1月開始就預計2024年將有6至7次降息，但在美國經濟的韌性強化投資人對所謂軟著陸的信心後，目前預計只會降息3次。

Ned Davis Research首席全球宏觀策略師卡利許(Joe Kalish)表示：「市場和聯準會最終會與預期達成一致，但這會給每一份經濟報告帶來更大的壓力，因為不需變化很大就能讓所有人都有相同的看法。」「如果通膨看不到更多進展，預計會出現更大的波動。」

根據CME的FedWatch工具，期貨市場目前預測聯準會在6月12日結束的政策會議上降息25個基點的可能性為61%；基準利率降至5%至5.25%的範圍。

Harbour Capital多重資產策略團隊投資組合經理人阿隆佐(Jason Alonzo)表示，隨著投資人尋求更具吸引力的估值，美國經濟的持續成長可能會繼續將近期市場漲勢擴大到周期性類股和小型股。羅素2000小型股指數第1季上漲4.8%，而史指工業指數同期上漲近11%。

他表示：「目前市場唯一關心的是：即使經濟重新加速，聯準會是否仍能保有控制權。」「如果這種想法在一定程度上受到干擾，聯準會不得不暗示升息將重新搬上檯面，這將讓投資人感到震驚，並給所有資產帶來真正的問題。」

下周公布的經濟數據包括ISM製造業數據、ISM服務業數據以及備受關注的非農就業報告。經濟學家預計就業報告顯示3月將增加19.8萬個職位。

CFRA Research首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)指出，如果因為聯準會接近降息時間，市場反彈開始放緩，投資人不應感到驚訝。他表示，自1989年以來，史指在同一周期的最後一次升息和第一次降息之間平均上漲15.5%，但在第一次降息後的6個月內平均僅上漲5.4%。

John Hancock Investment Management聯席投資策略師羅蘭(Emily Roland)表示，市場放緩的可能性也將在很大程度上取決於企業獲利。即使市場重新定價利率政策，但企業獲利出人意料地強勁，推動史指創下一系列收盤新高。

根據LSEG數據，2023年最後一季，史指獲利成長10.1%，是預期增幅4.7%的兩倍多。高利率可能會對消費者和企業支出造成壓力，分析師預計第1季獲利將成長5.1%。財報季將從4月的第二周展開。

羅蘭表示：「如果企業獲利繼續意外上升，聯準會今年將很難證明降息3次是合理的。」「但如果通膨趨於平穩，這種經濟重新加速可能會變得延續得更長更久。」（財經新聞組）