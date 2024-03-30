汽油價格走升 給聯準會帶來壓力

今年來美國汽油價格增速超出正常水平，主因惡劣天氣和國際地緣政治動盪等多重因素導致。(歐新社)

加油站不斷上漲的汽油價 格，不斷提醒人們生活成本壓力仍高。2024年迄今，美國汽油價格增速超出正常水平，主因惡劣天氣和國際地緣政治動盪等多重因素導致。

美國汽車協會(AAA)表示，27日全美無鉛汽油均價為每加侖3.54美元，較上年同期上漲3%，較2024年初上漲約14%。

部分地區漲幅尤其明顯。在猶他州的鹽湖城，過去一個月加油站價格調高了約61分至每加侖3.77元；在聖路易斯，同期油價上漲大約51分，達到3.44元；而在芝加哥，上漲大約39分，達到4.07元。

2023年美國創紀錄的原油產量抑制了汽油價格。不過今年，沙烏地阿拉伯和俄羅斯領導的OPEC+成員國減產行動推動WTI原油期貨價格上漲16%，達到每桶83.11美元。

氣候打擊也是影響油價的一大因素，美國中西部和墨西哥灣沿岸的燃料製造商受到冬季風暴和其他中斷的打擊。

美國能源情報署(EIA)的數據顯示，2月美國煉油廠利用率連續兩周降至81%以下，為疫情高峰期以來的最低水平。

與此同時，地緣政治因素同樣也推升了油價。由於烏克蘭的無人機襲擊了俄羅斯的關鍵煉油廠，這些廠需要數月時間來修復，這迫使克里姆林宮限制燃料出口來保護國內供應。

汽油價格的上升可能會給聯準會帶來更多壓力，因為這將使第1季通貨膨脹率比預期要高，且更具粘性，並影響對經濟的預期。

勞工部數據顯示，汽油和住房對2月消費者價格指數(CPI)漲幅的貢獻度超過60%，也是去年9月以來首次上升。

FactSet數據顯示，下個月進入紐約港的汽油價格已經較年初上漲31%，比過去25年同期20%的平均增幅還要快。

此外，華爾街 的能源投資客認為油價仍有上漲空間。美國商銀在最近報告中告訴客戶，「即使最近油價有過一波漲勢，不過價格仍存在上行風險。」

市場分析人士指出，推動價格上漲的一些因素預計將在未來幾個月消退。由於油價抬高了煉油商的利潤和股價，近日更多美國煉油廠重啟，有助於補充全美各地的油槽。華爾街交易員們預估這些即將到來的供應將從5月開始拉低汽油批發價格。

油價情報服務機構OPIS燃料分析師克羅札(Tom Kloza)表示，「煉油廠有充足的動力來加大產能。」

拜登 總統的支持率似乎始終與汽油價格掛鉤。摩根大通日前預測，全球指標布蘭特原油價格可能在美國大選前飆升至每桶100美元，這將在11月總統大選前夕給拜登政府帶來壓力。

價格追蹤網站GasBuddy石油分析主管迪哈恩(Patrick De Haan)也指出，在大選年人們會比以往任何時候都更傾向「憑藉錢包來投票」。