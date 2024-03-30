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PCE符合預期 Fed不急降息

財經新聞組／整理

聯準會最偏好的通膨指標在2月的升幅符合預期，可能會讓聯準會在開始考慮降息前按兵不動。

商務部發表報告指出，不包括食品和能源在內的核心個人消費支出(PCE)物價指數較上年同期成長2.8%，較上月成長0.3%。這兩個數字都符合《道瓊》的預期。

包括波動較大的食品和能源成本在內的總體PCE數據顯示，本月成長0.3%，較上年同期成長2.5%；《道瓊》的預期分別為0.4%和2.5%。

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雖然聯準會在制訂政策時會同時考慮這兩項PCE指標，但認為核心PCE指標更能衡量長期通膨壓力。聯準會的年度通膨目標為2%；核心PCE通膨3年來從未低於該水準。

能源成本上漲推高了總體PCE數據，成長2.3%；食品指數小漲0.1%。通膨壓力大多來自商品方面，上漲0.5%；而服務業則上漲0.3%。這與去年的趨勢相反，去年服務業成長了3.8%，而商品反而下降了0.2%。

其他物價上漲壓力來自國際旅遊服務、航空運輸、金融服務和保險。在商品方面，汽車及零件是最大的貢獻者。

隨著通膨上升，本月消費者支出激增0.8%，遠高於0.5%的預期，可能顯示通膨壓力進一步增加。個人收入成長0.3%，略低於0.4%的預期。

上周聯準會政策會議再次維持基準短期借款利率穩定不變，並表示通膨仍未取得足夠進展，無法考慮降息。聯邦公開市場委員會(FOMC)成員在更新的利率預測中再次指出，今年和2025年將降息3次、每次25個基點。

市場預計聯準會在5月1日的政策會議上將再次按兵不動，然後在6月11日至12日的會議上首度開始降息。根據芝加哥商品交易所集團(CME Group)的聯邦觀察(FedWatch)工具對期貨市場行動的預測，市場定價與聯邦公開市場委員會(FOMC)的三次降息預測一致。

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