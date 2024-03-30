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減少溫排 環保署嚴限重車排放

財經新聞組／整理

環保署(EPA)為重型卡車、巴士和其他大型車輛制訂了嚴格的排放標準。官員表示這將有助於清理一些導致地球變暖的最大溫室氣體來源。

新規則將適用於2027年至2032年的車型，將可在未來30年避免多達10億噸溫室氣體排放，並透過減少醫院就診次數、工作日損失和死亡人數帶來130億元的淨收益。EPA表示，新標準將特別惠及美國約7200萬人，他們居住在卡車和其他重型車輛使用的貨運路線附近，並承受不成比例的危險空氣污染負擔。

環保署上周公布最新的乘用車排放標準，本周則針對重型卡車和巴士。這些規則放寬了去年提出的最初廢氣排放限制，但接近EPA為2032年車型制訂的嚴格標準。

EPA表示，如果到2032年新乘用車銷量中56%是電動車，以及至少13%的插電式混合動力車或其他部分電動車，汽車產業就可以達到這個門檻。

EPA表示，卡車的規定較為複雜，預計將有一系列電動車或其他非傳統銷售，具體取決於車輛類型和用途。例如，到2032年30%的「重型職業」卡車需要實現零排放，而40%的短途「日間計程車」需要實現零排放。

而目前需要滿足這兩個標準的電動車銷售已開始放緩。汽車業以銷售成長放緩為由，反對環保署去年4月公布的乘用車標準，這是拜登總統雄心勃勃的減少地球暖化排放計劃的關鍵部分。

產業團體對此強烈反對，痛斥當前電動車技術無法達到新標準，並抱怨缺乏電動車充電站和電網容量限制。

代表該產業大部分成員的美國卡車運輸協會和業主經營者獨立司機協會預測供應鏈將出現中斷，並表示較小的獨立企業可能會繼續使用排放更多污染的舊柴油卡車，與環保署的目標背道而馳。

卡車運輸協會發表聲明表示，新的限制降低了2027年至2029年車型的零排放銷售率，但隨後要求提高銷售量，從而對電動和氫能卡車產生實際要求。該組織表示，環保署的規定限制了卡車和巴士只能採用未經證實的技術。

電動車 拜登 供應鏈

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