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來美生子陷阱多 華女險遭熱心「孕友」騙財

眨眼次數減少或增加 可能與健康問題有關

財經簡訊

財經新聞組／整理

家得寶收購SRS Distribution

家得寶(Home Depot)表示將以182.5億元價格收購SRS Distribution，意圖藉此從承包商、屋頂工和其他家居專業人士那裡贏得更多業務，以展現推動銷售的雄心。預計此次收購將於明年1月底結束的本財年完成；該公司將透過手頭現金和發行債券為該交易提供資金。這是家得寶史上規模最大的一次收購。執行長德克(Ted Decker)表示，這筆交易是其吸引更多專業人士的「補充加速器」，可使家得寶的潛在市場總額增加500億元。

比特幣回升 資金再度流入ETF

自從加密貨幣價格從上周跌勢反彈後，本周流入9支比特幣ETF資金已恢復上升軌跡。分析公司VettaFi研究主管羅森布魯斯(Todd Rosenbluth)表示：「比特幣恢復強勁表現，重新引發人們對ETF的新興趣。」BitMEX Research的數據顯示，1月推出的9檔基金在本周前兩天吸收近10億元資產。但ETF龍頭已從貝萊德的iShares比特幣信託轉移到Fidelity Wise Origin比特幣基金。BitMEX數據顯示，後者25日和26日吸引了5.409億元資產，是貝萊德基金同期1.977億元資產的2倍多。

Walgreens調降獲利財測上限

沃爾格林(Walgreens)第2財季銷售額超出華爾街的預期，但調降全年調整後獲利財測上限，部分原因是美國零售環境「充滿挑戰」。該公司還公布上季巨額淨虧損，為其初級保健提供者VillageMD認列近60億元的巨額商譽減損費用。沃爾格林將2024財年調整後獲利財測縮小至每股3.2至3.35元。先前的預期為每股3.2至3.5元。接受LSEG調查的分析師預計全年調整後每股獲利為3.24元。

福特大砍Lightning廠計時工人

根據媒體報導，由於電動車銷售放緩，福特將大幅削減生產福特F-150 Lightning工廠的計時工人數量。由於電動車銷量成長弱於預期，福特今年年初削減 F-150 Lightning電動皮卡的產量。福特去年銷售超過2.4萬輛Lightning，比2022年成長55%。但經銷商回報指出，這款起價略低於5萬元的電動卡車銷量放緩，庫存增加。底特律媒體報導，福特將自下周開始在密西根州迪爾伯恩的Rouge電動汽車中心減少三分之一工人數量。

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