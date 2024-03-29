美股最錢線/股指漲勢不止 市場不敢放空

美股 強勁的漲勢迫使持懷疑態度的分析師轉向更積極的心態。史坦普500指數已較去年10月低點飆升27%。估值倍數是推動這波漲勢的主要原因，預期本益比已從漲勢開始時的略高於17倍攀升至約21倍。

若考慮到美債殖利率 ，美股本益比很容易就會被拉低，因為較高的長期美債殖利率將拖累股票本益比。但最近的情況並非如此：經濟和通膨的強勁動能已迫使10年期美國國債 殖利率升至4.2%，但美股依舊堅挺。

相較之下，當10年期美國國債殖利率在2023年8月和2022年10月處於4.2%時，史指的本益比分別為19倍和16倍。偏高的本益比意味著要讓美股站穩腳跟或繼續攀升，本益比的上升必須符合或超過市場預期。此外，如果經濟成長放緩太多，分析師可能會調降獲利預期，這也會迫使股市走低。

這些風險是華爾街部分策略師抱持悲觀態度的原因，而他們現在的困境是不敢對這種悲觀預期下押注，因為儘管最近的通膨數據超出預期，聯準會首次降息的時機也不太明確，但股市仍在繼續走高。

立前持空頭立場的Wolfe Research首席投資策略師森耶克(Chris Senyek)在最新報告中寫道，「由於聯準會重點放在穩健的成長，我們更新了美股周期模型，顯示正處於早期加速階段。這也意味著美股目前只是處於長期上漲的開端。」

森耶克並不是唯一進行重新評估的人，RBC首席美國股票策略師卡爾瓦西納(Lori Calvasina)團隊最近將科技股的評級調高至中性。科技股今年表現最好，在過去一年一直是美股的一大推力，但很難證明現在減碼是合理的，因為雖然科技股變得更加昂貴，但並沒有發出漲過頭的強烈訊號。

卡爾瓦西納說，「科技股只是估值過高，但股市仍在上漲。這就是為什麼我們給予中性評級，而不是減碼。」（財經新聞組）