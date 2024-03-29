我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

來美生子陷阱多 華女險遭熱心「孕友」騙財

眨眼次數減少或增加 可能與健康問題有關

美股最錢線/股指漲勢不止 市場不敢放空

財經新聞組／綜合報導

美股強勁的漲勢迫使持懷疑態度的分析師轉向更積極的心態。史坦普500指數已較去年10月低點飆升27%。估值倍數是推動這波漲勢的主要原因，預期本益比已從漲勢開始時的略高於17倍攀升至約21倍。

若考慮到美債殖利率，美股本益比很容易就會被拉低，因為較高的長期美債殖利率將拖累股票本益比。但最近的情況並非如此：經濟和通膨的強勁動能已迫使10年期美國國債殖利率升至4.2%，但美股依舊堅挺。

相較之下，當10年期美國國債殖利率在2023年8月和2022年10月處於4.2%時，史指的本益比分別為19倍和16倍。偏高的本益比意味著要讓美股站穩腳跟或繼續攀升，本益比的上升必須符合或超過市場預期。此外，如果經濟成長放緩太多，分析師可能會調降獲利預期，這也會迫使股市走低。

這些風險是華爾街部分策略師抱持悲觀態度的原因，而他們現在的困境是不敢對這種悲觀預期下押注，因為儘管最近的通膨數據超出預期，聯準會首次降息的時機也不太明確，但股市仍在繼續走高。

立前持空頭立場的Wolfe Research首席投資策略師森耶克(Chris Senyek)在最新報告中寫道，「由於聯準會重點放在穩健的成長，我們更新了美股周期模型，顯示正處於早期加速階段。這也意味著美股目前只是處於長期上漲的開端。」

森耶克並不是唯一進行重新評估的人，RBC首席美國股票策略師卡爾瓦西納(Lori Calvasina)團隊最近將科技股的評級調高至中性。科技股今年表現最好，在過去一年一直是美股的一大推力，但很難證明現在減碼是合理的，因為雖然科技股變得更加昂貴，但並沒有發出漲過頭的強烈訊號。

卡爾瓦西納說，「科技股只是估值過高，但股市仍在上漲。這就是為什麼我們給予中性評級，而不是減碼。」（財經新聞組）

殖利率 美股 國債

上一則

小摩：布蘭特油價衝100美元

下一則

半導體業景氣下行 中芯去年淨利腰斬

延伸閱讀

外交部發言人補新血 華春瑩料更升上層樓

外交部發言人補新血 華春瑩料更升上層樓
中國外交部新發言人林劍就位 料「女戰狼」華春瑩高升

中國外交部新發言人林劍就位 料「女戰狼」華春瑩高升
訂婚派對滑倒割破頸動脈 澳洲準新郎大出血護士妻救不回

訂婚派對滑倒割破頸動脈 澳洲準新郎大出血護士妻救不回
年少蹺家遠嫁 IS新娘敗訴 英國公民身分遭撤

年少蹺家遠嫁 IS新娘敗訴 英國公民身分遭撤

熱門新聞

FILE PHOTO: A smartphone with a displayed TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) logo is placed on a computer motherboard in this illustration taken March 6, 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo【作者：路透通訊社，日期：2024-03-17，數位典藏序號：20240318034159041】

全球對晶片需求殷切 台積電左支右絀

2024-03-24 19:52
小米汽車SU7定價傳人民幣26.6萬元起。（取自小米汽車微信公眾號）

不是9萬9 小米汽車定價「內部大幅下調」傳是這個數

2024-03-20 12:01
退休族不妨投資兩年為期、利息4.5%的定存。(歐新社)

聯準會降息有譜 退休族、購屋族可投資年利率4.5%定存

2024-03-20 12:09
美國國會預算處警告，利率居高，使2026年的償債成本高達1兆美元，屆時公債市場可能打臉政府。（路透）

美債務滾雪球 恐爆發新危機

2024-03-27 02:00
印度孟買已超越北京，成為亞洲億萬富豪最多的城市。 歐新社

這座城市首度超越北京 成亞洲億萬富豪最大產地

2024-03-27 08:39
瑞士馬特洪峰是近年貨幣政策辯論的重要比喻：利率走勢是否會像此山陡峭的三角錐般，升得急、降得也猛。(路透)

降息如下山...台灣意外利率決策能為全球央行引路？

2024-03-22 09:46

超人氣

更多 >
這5種人 62歲就應領社安金

這5種人 62歲就應領社安金
雖不是螃蟹但是… 蟹肉棒的最大誤解

雖不是螃蟹但是… 蟹肉棒的最大誤解
汪小菲在大S家大鬧一場後 宣布向台女友求婚成功

汪小菲在大S家大鬧一場後 宣布向台女友求婚成功
基伊大橋遭撞斷／關鍵1分鐘擋下車流 警想通知橋上工人…已來不及

基伊大橋遭撞斷／關鍵1分鐘擋下車流 警想通知橋上工人…已來不及
川普赴紐約為殉職警守靈 他才31歲遭累犯槍殺

川普赴紐約為殉職警守靈 他才31歲遭累犯槍殺