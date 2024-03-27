我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

防顧客被下藥 加州部分酒吧7月起須提供檢測試劑

衛報揭X在美使用者暴跌23% 馬斯克回應暗酸

汽車界蘋果 Fisker被迫下市

編譯季晶晶／綜合報導
紐約證交所周一表示，將啟動美國電動車新創品牌Fisker的下市程序。（路透）
紐約證交所周一表示，將啟動美國電動車新創品牌Fisker的下市程序。（路透）

紐約證交所25日表示，將啟動美國電動車新創品牌Fisker的下市程序。稍早之前該公司傳出沒能爭取到與大型汽車製造商結盟，這使得外界對其財務況狀更加擔憂。該公司25日股價沉底到每股僅剩9美分後，被暫停交易。

紐交所發布聲明說，由於Fisker股價「異常的低」，決定讓該股停牌。Fisker股價25日重挫逾28%至0.09美元，今年來跌幅深達95%。該公司26日早盤續跌63%，至0.03美元。

Fisker說，預計股票將在場外的OTC Pink平台或者是由OTC Markets Group營運的另一個市場報價。

這家陷入困境的電動車製造商，在隨後提交的監管文件中說，股票下市將引發明年到期的部分可轉換債務違約。那些票據的持有人，可能加速要求全額償付。下市也將觸發一項要求，該公司必須回購某些2026年到期的債券。但Fisker沒有應對這種情況的緩衝資金。  

該公司如今將繼續評估包括庭內或庭外重組以及資產出售等策略選項。另外，為維持紐交所規定的上市資格，Fisker計劃實施反向股票分割，將在4月24日舉行的年度股東大會進行投票表決，徵求股東同意。

Fisker因為將生產外包、只專注於設計和消費者界面元素，而有「汽車界蘋果」之稱。該公司在股票被暫停交易之前表示，與未透露對象的汽車製造商上周結束談判，沒能獲得注資。

電動車 投票 債券

上一則

波音高層大地震 執行長、董座接連請辭

下一則

華碩侵害ACQIS專利案 德州陪審團裁定須付1800萬

延伸閱讀

吸引力不再？ 紐時：蘋果在中國黃金時代結束

吸引力不再？ 紐時：蘋果在中國黃金時代結束
股票將被下市 「汽車界蘋果」Fisker警告可能引發債券違約

股票將被下市 「汽車界蘋果」Fisker警告可能引發債券違約
蘋果傳停止研發Micro LED螢幕 將裁撤美國、亞洲數十職位

蘋果傳停止研發Micro LED螢幕 將裁撤美國、亞洲數十職位
蘋果歲月

蘋果歲月

熱門新聞

退休族不妨投資兩年為期、利息4.5%的定存。(歐新社)

聯準會降息有譜 退休族、購屋族可投資年利率4.5%定存

2024-03-20 12:09
小米汽車SU7定價傳人民幣26.6萬元起。（取自小米汽車微信公眾號）

不是9萬9 小米汽車定價「內部大幅下調」傳是這個數

2024-03-20 12:01
FILE PHOTO: A smartphone with a displayed TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) logo is placed on a computer motherboard in this illustration taken March 6, 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo【作者：路透通訊社，日期：2024-03-17，數位典藏序號：20240318034159041】

全球對晶片需求殷切 台積電左支右絀

2024-03-24 19:52
在科技巨頭輝達發布重要公告後，交易員也密切關注這家公司。路透

聯準會開會 殖利率大跌 道指大漲320點 一個月來新高

2024-03-19 16:52
瑞士馬特洪峰是近年貨幣政策辯論的重要比喻：利率走勢是否會像此山陡峭的三角錐般，升得急、降得也猛。(路透)

降息如下山...台灣意外利率決策能為全球央行引路？

2024-03-22 09:46
小米董事長雷軍18日在個人微博評論「特斯拉將於4月1日漲價」一事，並再次回應了小米汽車SU7定價。（路透）

雷軍：特斯拉太牛了…小米汽車物超所值

2024-03-20 12:25

超人氣

更多 >
巴爾的摩大橋倒塌 遭貨船撞上 多部車跌落水中

巴爾的摩大橋倒塌 遭貨船撞上 多部車跌落水中
租霸橫行／2年半5次庭審、3位律師 我終於趕走租霸了

租霸橫行／2年半5次庭審、3位律師 我終於趕走租霸了
租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆

租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆
中國退役武警在亞洲各國飛機上偷錢 用口罩調包現金

中國退役武警在亞洲各國飛機上偷錢 用口罩調包現金
中國工程師車隊遭巴基斯坦炸彈客攻擊 5中籍1當地駕駛亡

中國工程師車隊遭巴基斯坦炸彈客攻擊 5中籍1當地駕駛亡