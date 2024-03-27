汽車界蘋果 Fisker被迫下市

紐約證交所周一表示，將啟動美國電動車新創品牌Fisker的下市程序。（路透）

紐約證交所25日表示，將啟動美國電動車 新創品牌Fisker的下市程序。稍早之前該公司傳出沒能爭取到與大型汽車製造商結盟，這使得外界對其財務況狀更加擔憂。該公司25日股價沉底到每股僅剩9美分後，被暫停交易。

紐交所發布聲明說，由於Fisker股價「異常的低」，決定讓該股停牌。Fisker股價25日重挫逾28%至0.09美元，今年來跌幅深達95%。該公司26日早盤續跌63%，至0.03美元。

Fisker說，預計股票將在場外的OTC Pink平台或者是由OTC Markets Group營運的另一個市場報價。

這家陷入困境的電動車製造商，在隨後提交的監管文件中說，股票下市將引發明年到期的部分可轉換債務違約。那些票據的持有人，可能加速要求全額償付。下市也將觸發一項要求，該公司必須回購某些2026年到期的債券 。但Fisker沒有應對這種情況的緩衝資金。

該公司如今將繼續評估包括庭內或庭外重組以及資產出售等策略選項。另外，為維持紐交所規定的上市資格，Fisker計劃實施反向股票分割，將在4月24日舉行的年度股東大會進行投票 表決，徵求股東同意。

Fisker因為將生產外包、只專注於設計和消費者界面元素，而有「汽車界蘋果」之稱。該公司在股票被暫停交易之前表示，與未透露對象的汽車製造商上周結束談判，沒能獲得注資。