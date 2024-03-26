川普社群媒體企業在美上市 美聯社：投資人可考量股價、波動性

前總統川普創立的社群平台「真實社群」。(路透)

美聯社報導，前總統川普 創立的社群平台「真實社群」營運商「川普媒體科技集團」（Trump Media & Technology Group Corp.，下稱川普媒體）26日起在美國公開交易。川普媒體25日已由名為「數位世界併購公司」的空殼公司收購，如今取得「數位世界」在那斯達克證券交易所的位置。

川普媒體以近50美元的股價登場，市值約68億美元。許多數位世界的投資 人是意在支持川普或想趁機賺一筆的散戶，而非大型機構和專業投資者。鑒於預期併購進行，數位世界的股東今年已協助拉抬股價至逾兩倍。

美聯社指出，有意投資者可以自問川普媒體股票是否太貴或潛在波動性太大。川普媒體還未轉虧為盈，去年前9個月虧損4,900萬美元，營收僅340萬美元並須支付3,770萬美元利息支出。該公司在近期監管文件中，指出新的社群平台通常失敗率高、以及公司營運在可見的未來仍會虧錢，為投資人的風險。

2021年1月6日美國國會山莊暴動事件後，川普遭現名X的推特、臉書 等社群平台封鎖，此後他在2022年2月成立「真實社群」。如今川普在X和臉書的帳號都恢復，但仍持續使用真實社群。

川普25日在紐約就豔星封口費相關刑案出庭後，向媒體稱真實社群的狀況「非常好」。他迄今未透露該平台用戶數，不過川普媒體既然上市，未來可望揭曉。市場分析機構Similarweb估計，該平台2月活躍行動和網頁用戶數約500萬，遠低於TikTok的逾20億和臉書的30億。

川普媒體面臨的風險除了同業競爭，也包括持股近6成的川普本人。該公司在監管文件中自陳高度仰賴川普的聲望；若川普因故限縮或停止和該公司的關係，對公司將極為不利。該公司也可能受到川普所涉多起官司影響。此外川普作為主要股東，可能在股東投票時維護自身利益，未必總是造福全體股東。