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路透：英特爾組聯盟推開源工具 擺脫AI單靠NVIDIA 軟體

編譯劉忠勇／綜合外電
400 多萬開發人員依賴輝達的 CUDA 軟體平台來建構AI在內的應用程式（App），其他業者在這方面很難和輝達競爭。（歐新社）
400 多萬開發人員依賴輝達的 CUDA 軟體平台來建構AI在內的應用程式（App），其他業者在這方面很難和輝達競爭。（歐新社）

路透報導，高通公司（Qualcomm）、Google和英特爾等科技業者共組聯盟，計劃開發一套軟體和工具，支援各種類型的人工智慧（AI）加速器晶片，以打破輝達（Nvidia ）藉 CUDA 軟體平台獨占的局面。

報導說，這些業者成立了UXL基金會，最終目標是長期支援輝達的軟硬體。這個開放原始碼計畫以英特爾所開發的OneAPI的技術下手，目標在讓電腦程式碼在任何機器上都能運作，無論是採用哪一種晶片和硬體。

高通AI機器學習主管Vinesh Sukumar接受路透訪問時坦言：「我們實際上就是在向開發者展示，如何從輝達單一平台遷移出來。」

路透指出，輝達推出的AI晶片已成為新一代生成式AI開發者的命脈，不僅如此，輝達還掌握程式碼，全球有 400 多萬開發人員依賴輝達的 CUDA 軟體平台來建構AI在內的應用程式（App）。 如此一來，根本不可能和輝達競爭。

Cuda讓開發者擺脫不了輝達晶片，路透稱此為輝達的祕密武器。如今，投資家和業者無不想方設法，希望削弱 輝達 在AI領域的獨霸地位。

UXL技術指導委員會打算今年上半年敲定技術規格。業者表示，工程師計劃在今年底前將技術細節調整到「完善」狀態。這些業者強調，有必要建立一個堅實的基礎，納入多家公司的貢獻，可以布建於任何晶片或硬體。

除了最初參與的公司外，UXL還將尋求亞馬遜和微軟Azure等雲端公司以及其他晶片製造商的支持。

UXL自去年9月啟動以來，陸續收到第三方的技術貢獻，除基金會成員外，還有熱中使用開放原始碼技術的外部人士。英特爾的 OneAPI 已經可以使用，第二步是創建一個專為AI設計的標準化程式設計模型。

UXL 基金會不過是各方努力擺脫輝達掌控AI軟體的一環。據 PitchBook 統計，創投人士和企業已向 93 個不同的計畫投入 40 多億美元。

不過，輝達的CUDA不僅功能齊全，且在輝達和開發者社群的貢獻下不斷發展，已是一套相當可靠的軟體。

金融和策略顧問公司D2D Advisory執行長 Jay Goldberg 說：「要緊的是，CUDA使用已有15年之久，他們都衣賴這個軟體寫程式。」

輝達 AI 晶片

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