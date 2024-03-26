企業內部人大拋售美股浮現觸頂警訊

Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）、亞馬遜 創辦人貝佐斯 （Jeff Bezos）和億萬富豪投資 人提爾（Peter Thiel）， 本季以來正引領美國企業內部人大賣自家股票風潮，成為美股漲勢可能即將觸頂的最新警訊。

英國金融時報（FT）報導，Verity追蹤的企業內部人揭露交易資料顯示，隨著美股屢創新高，企業內部人賣家對內部人買家的比率已達到2021年第1季來最高。

本季許多最大規模的賣股交易，都是出自科技業主管之手。申報資料指出，知名創投家、數據分析公司Palantir共同創辦人提爾，本月售出1.75億美元股票，是他2021年2月來最大規模的賣股交易。

貝佐斯2月售出價值85億美元的5,000萬股亞馬遜股票；亞馬遜執行長傑西也在今年脫手2,110萬美元的股票，規模已接近他2022、2023年共賣出的2,360萬美元股票。

祖克柏多年來雖已出售數百萬美元的Meta股票，但在今年Meta股價創新高之際，又加碼賣出。他2月初出售價值1.35億美元的29.1萬股股票，規模是2021年11月來僅見。雖然在年初賣股很正常，且持股人去年因股價低迷而避免賣股，也正推升今年初的賣股需求，但分析師認為，本季的賣股熱潮令人意外，也是近來科技股牛市可能即將退燒的跡象。

Verity研究副總裁席爾瓦曼認為，企業內部人售股是「投資人應該掌握的負面數據點」，特別是在科技業，「正看到一些該產業大型（業者）不同以往的內部人賣股」活動。