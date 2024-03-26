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疫後愈賣愈好 免治馬桶業績不墜

編譯季晶晶／綜合報導
免治馬桶疫後在美國的銷售仍保持強勁成長。示意圖。(路透)
免治馬桶疫後在美國的銷售仍保持強勁成長。示意圖。(路透)

有些產品或行業在新冠疫情期間出現榮景，疫後回歸現實，比如口罩、Zoom視訊、派樂騰（Peloton）健身車，免治馬桶則在引發轟動後，至今成功保持銷售成長。

美國有線電視新聞（CNN）報導，疫前，一般美國人對免治馬桶感覺很陌生，很難說服他們在浴室安裝這種產品，但疫情期間，衛生紙短缺嚴重，加上免治馬桶愛用者吹捧這些設備更永續、清潔、不易磨損，美國人才逐漸接受以噴水沖洗設備取代使用衛生紙。

免治馬桶銷售網站bidetking.com創辦人James Lin 表示，疫情期間，該網站的每款免治馬桶全都售罄，業務呈指數級增長。因為嚴重缺貨，不得不以昂貴的空運方式來滿足需求，而海外透過水路運來的產品，還沒到倉庫就已經賣光了。

根據估計，整個免治馬桶市場在2020年成長兩到三倍。洗淨便座品牌Tushy的創辦人Miki Agrawal表示，該公司2019年的營收僅800萬美元，隔年在2020年狂增到五倍的4,000萬美元。

美國人至今仍對免治馬桶很感興趣。 Bidetking.com說，疫情爆發以來，銷售額年增至少20%，2023年將接近30%。

各種選擇令人眼花撩亂。奢華選擇包括日本製造商Toto在bidetking.com出售的一款衛洗麗溫水洗淨便座，有暖風烘乾和無線遙控功能，售價1420美元，而Tushy的洗淨便座自99美元起跳。

但美國接受免治馬桶為什麼比其他地區來的慢呢？根據美國有線電視新聞，免治馬桶的前身是坐浴盆，最早起源於法國，是貴族家庭放在夜壺旁邊的獨立家具，而第二次世界大戰期間，美國士兵看到妓院使用坐浴盆，返美後特意避開不用。此外，在戰後幾年出現的建築熱潮，浴室設計沒給免治馬桶留下獨立管線。

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