美股連續二日下跌 輝達美光連漲續創新高

美股受到Fed 6月降息的預期再次升溫的鼓舞後，周一出現健康回檔。（路透）

美國股市周一下跌，道瓊工業指數和史坦普500 指數連續兩個交易日走低，投資人在本周關鍵通膨數據公布之前評估聯準會（Fed）可能採取的利率動向。本周五美國股市將復活節假期休市。

道瓊工業指數下跌162.13點，跌幅0.4%，報39,313.77點；史坦普500指數回落15.97點，跌幅0.3%，報5,218.21點；那斯達克綜合指數下跌44.35點，跌幅0.3%，收在16,384.47點。

美股三大指數今年漲幅已經超過了華爾街許多人對全年漲幅的預測。

美國公債殖利率 走高，結束了連續四個交易日的頹勢。基準10年期公債殖利率收在4.252%，高於上周五的4.217%。

芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比周一表示，他預料今年會降息 三次，而Fed理事庫克則表示，Fed在決定何時開始降息時需謹慎行事。

Themis Trading的合夥人Joe Saluzzi說：「今日市場稍作喘息，市場一直保持得很好，有很多人在等待回檔。」

經濟數據顯示，2月美國獨棟新屋銷售意外下降，因抵押貸款利率上升。但由於市場上的中古屋長期短缺，潛在趨勢依然強勁。

那斯達克綜合指數盤中持平，尾盤回落，晶片製造商輝達（Nvidia）和美光科技上漲提供支撐。輝達漲0.8%。美光科技大漲6.3%，連續七個交易日上漲，創下117.04美元的收盤新高。半導體股走勢震盪，盤初表現疲軟，因周末有報導說，中國發布指導方針，將逐步淘汰政府個人電腦和伺服器使用的英特爾和超微（AMD）的處理器。

費城半導體指數收盤下跌0.3%，盤中在平盤上下拉鋸。英特爾收挫1.7%，AMD收跌0.6%。

美超微電腦（Super Micro Computer）仍是史坦普500指數中最熱門的成分股，收盤大漲7.2%，今年迄今漲幅達到267%。

市場對Fed 6月降息的預期再次升溫，根據芝商所的FedWatch工具，目前市場預計Fed在6月降息至少25個基點的機率為71.9%，高於一周前的約54.7%。

Fed首選的通膨指標──2月個人消費支出(PCE)物價指數將於周五公布，當日美國市場適逢耶穌受難日假期休市。如果數據強勁，可能會影響市場對降息時機的預期。

波音公司（Boeing）上漲1.4%，該公司宣布管理層大幅改組，執行長Dave Calhoun將於2024年底卸任。

迪士尼(Walt Disney)跳漲3%，成為表現最好的道指成分股，巴克萊(Barclays)將該股評級調升至「加碼」

美國聯合航空下跌3.4%，此前美國航空管理局(FAA)表示，在發生一系列安全問題後，將加強對該航空公司的監管。據道瓊社報導，聯航在新航線和新飛機的使用方面可能面臨限制。

因可可期貨繼續飆升至歷史高點，Hershey和零食製造商億滋國際(Mondelez International)分別下跌2.9%和2.1%。