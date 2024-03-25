高盛：史坦普500衝6000點

Fed高唱「鴿」聲，激勵巨型科技股漲勢再起，高盛認為，在樂觀情境下，超大型科技股將在年底前將史坦普500指數推向6,000點。（路透）

美國聯準會（Fed）高唱「鴿」聲，激勵巨型科技股漲勢再起，近來又把那斯達克綜合指數和史坦普500 指數拱上歷史新高，華爾街 策略師也紛紛調高史坦普500指數的年底價位預測，高盛更認為，在樂觀情境下，超大型科技股將在年底前將史坦普500指數推向6,000點。

Fed已表明，通膨將持續降溫且無觸發衰退之虞，今年幾乎確定會調降政策利率，且維持今年可望降息三次的預測不變，歐洲央行 （ECB）和英國央行（BoE）也預示降息就在眼前，日本銀行（央行）雖終結負利率，但貨幣政策維持寬鬆，巴西、墨西哥等拉美央行更早已啟動降息。

投資人既已確定利率大趨勢是往下降，對股票和其他風險性資產的胃口因而大開。史坦普500指數與那斯達克綜合指數上周迭創新高。

過去兩個月來，已至少五家華爾街銀行調高對史坦普500指數年底目標價位。法國興業銀行從4,750點上調至5,500點，應是目前華爾街最樂觀的預期。美銀（BofA）提高到5,400點，巴克萊銀行上修到5,300點，理由是經濟韌性強，巨型科技股獲利強健。

根據道瓊社統計，目前華爾街策略師對史坦普500指數年底預測的中位數為5,200點，還低於22日收盤價的5,234.18點。

高盛以柯斯汀為首的策略師團隊雖維持史坦普500年底目標價位為5,200點不變，但認為在樂觀情境下，巨型科技股可望繼續上漲，在年底前推升史坦普500指數到6,000點，比目前高出約15%，「雖然人工智慧（AI）樂觀似乎居高不下，規模最大的科技、媒體及通訊股票長期展望和估值，仍遠未達『泡沬領域』」，只是「利率展望改變、經濟又未惡化，是市場漲勢擴大的要件」。

不過，一些看衰美股後市的分析師仍堅持己見，例如摩根士丹利的威爾遜不改史坦普500指數年終落在4,500點的預測，摩根大通看法更悲觀，認為會跌到4,200點。一些投資人也認為，史坦普500指數在去年10月來漲了27%後，即將回檔修正。

華爾街策略師的預測只能參考，不可盡信。FactSet Research數據顯示，過去20年來，華爾街分析師對史坦普500指數價位平均高估了3%到8%，但過去幾個月來卻偏向低估。例如，整體而言，一年前策略師對史坦普500指數2024年3月底的收盤價位預測，比實際價位低估了11%。